Festejos

Brillante cierre de los Moros y Cristianos de Castalla

La última jornada de las Fiestas culmina con una atronadora reconquista del bando de la cruz

Un momento de la Volta de Capitans de la última jornada de los Moros y Cristianos

Un momento de la Volta de Capitans de la última jornada de los Moros y Cristianos / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Castalla ha puesto un brillante colofón a los Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad. El Segon Dia de Trons ha vuelto a hacer vibrar la localidad con la reconquista del bando de la cruz.

A mediodía han empezado las hostilidades con el desfile con alardo de arcabucería y la Ballada de Banderes, a la que ha seguido la Volta de Capitans que ha servido para presentar a los cargos de 2026.

Otro momento de la Volta de Capitans

Otro momento de la Volta de Capitans / INFORMACIÓN

Y ya por la tarde ha llegado la Guerrilla, simulando el combate de arcabucería entre cruzados y musulmanes, que ha desembocado en la Embajada del Cristiano y la recuperación de la fortaleza, donde ha vuelto a ondear la cruz.

Otra imagen de la jornada de cierre de los festejos

Otra imagen de la jornada de cierre de los festejos / INFORMACIÓN

Ya por la noche estaba previsto que los actos culminaran con la procesión de La Pujada, desde la Iglesia, con autoridades, comparsas y bandas de música acompañando a la patrona en su despedida hasta a la Placeta del Carreter.

Ya este viernes llegará el broche, ya fuera de los días grandes, con el castillo de fuegos artificiales (21:30 horas).

