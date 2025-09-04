Festejos
Brillante cierre de los Moros y Cristianos de Castalla
La última jornada de las Fiestas culmina con una atronadora reconquista del bando de la cruz
Castalla ha puesto un brillante colofón a los Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad. El Segon Dia de Trons ha vuelto a hacer vibrar la localidad con la reconquista del bando de la cruz.
A mediodía han empezado las hostilidades con el desfile con alardo de arcabucería y la Ballada de Banderes, a la que ha seguido la Volta de Capitans que ha servido para presentar a los cargos de 2026.
Y ya por la tarde ha llegado la Guerrilla, simulando el combate de arcabucería entre cruzados y musulmanes, que ha desembocado en la Embajada del Cristiano y la recuperación de la fortaleza, donde ha vuelto a ondear la cruz.
Ya por la noche estaba previsto que los actos culminaran con la procesión de La Pujada, desde la Iglesia, con autoridades, comparsas y bandas de música acompañando a la patrona en su despedida hasta a la Placeta del Carreter.
Ya este viernes llegará el broche, ya fuera de los días grandes, con el castillo de fuegos artificiales (21:30 horas).
