Brillante cierre de los Moros y Cristianos de Castalla

Castalla ha puesto un brillante colofón a los Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad. El Segon Dia de Trons ha vuelto a hacer vibrar la localidad con la reconquista del bando de la cruz.

A mediodía han empezado las hostilidades con el desfile con alardo de arcabucería y la Ballada de Banderes, a la que ha seguido la Volta de Capitans que ha servido para presentar a los cargos de 2026.

Otro momento de la Volta de Capitans / INFORMACIÓN

Y ya por la tarde ha llegado la Guerrilla, simulando el combate de arcabucería entre cruzados y musulmanes, que ha desembocado en la Embajada del Cristiano y la recuperación de la fortaleza, donde ha vuelto a ondear la cruz.

Otra imagen de la jornada de cierre de los festejos / INFORMACIÓN

Ya por la noche estaba previsto que los actos culminaran con la procesión de La Pujada, desde la Iglesia, con autoridades, comparsas y bandas de música acompañando a la patrona en su despedida hasta a la Placeta del Carreter.

Ya este viernes llegará el broche, ya fuera de los días grandes, con el castillo de fuegos artificiales (21:30 horas).