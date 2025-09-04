La reclamación de Compromís a la Generalitat sobre la vivienda pública en Alcoy

Desde Compromís han iniciado este nuevo curso político hablando de vivienda, una de las principales problemáticas sociales actualmente. Así lo ha anunciado el vicealcalde de Alcoi, Àlex Cerradelo, quien explica que desde Compromís han presentado una propuesta al pleno del Ayuntamiento para exigir a la Generalitat que apueste por la vivienda pública y garantice el derecho a una vivienda digna en la ciudad de Alcoy.

Cerradelo defiende que “hay que dar respuesta al aumento extremo de los precios del alquiler” y explica que la propuesta de Compromís pretende “resolver la falta de vivienda pública, principalmente movilizando las viviendas vacías y favoreciendo las rehabilitaciones”.

En este sentido, denuncia el caso del edificio ubicado en la avenida Juan Gil-Albert 54, el cual cuenta con 14 pisos públicos totalmente vacíos propiedad de Generalitat. Desde Compromís proponen que Generalitat rehabilite estas viviendas y sean cedidas al Ayuntamiento “para poderlas utilizar como vivienda pública”.

El concejal Carles Sansalvador se suma a las palabras de Cerradelo y explica que “en Alcoi el precio del alquiler ha crecido un 9,3 % en solo un año, y este crecimiento es del 44 % en los últimos 5 años”. Califica las cifras como “alarmantes” y destaca que “actualmente la población destina de media un 45 % de su salario a pagar el alquiler, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas jóvenes”.

Calle Ambaixador Irles

Por eso, otra de las medidas a la que hacen referencia desde la formación es el edificio proyectado en la Calle Ambaixador Irles durante la etapa del gobierno del Botànic. Consideran necesario que se ejecute este proyecto por parte de la Generalitat, del cual afirman no tener nuevas noticias.

En la propuesta que defenderán en el pleno de esta semana, los concejales de Compromís también exigen al gobierno de Carlos Mazón la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, aprobada el 2023. Destacan que “esta ley permite a las comunidades autónomas limitar los precios del alquiler, pero la Generalitat no ha implementado estas medidas y está dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad económica y social”.

En definitiva, tanto Cerradelo como Sansalvador han insistido en “la necesidad de hacer frente a la crisis de la vivienda y al aumento cada vez mayor de los precios”. Por eso, afirman que “hay que incidir en las políticas públicas de vivienda y las administraciones con competencias tienen que entender la vivienda como un derecho, aumentando el parque público de vivienda y regulando los alquileres”.