¿Qué se espera hoy de la alta dirección? ESIC trae la respuesta a Alcoy

ESIC Business and Marketing School consolida su presencia en Alcoy con el inicio, el próximo 24 de octubre, de dos programas diseñados para directivos y profesionales que buscan dar un salto en su desarrollo ejecutivo: el Programa Superior de Desarrollo Directivo (PIDD), que celebra su segunda edición en la ciudad, y el novedoso Programa Superior en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas (PSIAMV).

La sede de ESIC en Alcoy, ubicada en las instalaciones de AITEX, suma ya tres años de actividad, durante los cuales se han impartido 14 programas ejecutivos en los que han confiado más de 100 empresas de la provincia para formar a sus directivos y equipos. Un espacio que se ha consolidado como referente en la provincia de Alicante gracias a la colaboración con AITEX, centro de investigación, innovación y serviciostécnicosavanzados para los sectores textil, hábitat, indumentaria, textiles técnicos, cosmética, belleza y otros sectores de aplicación y AIJU, instituto tecnológico especializado en productos infantiles y de ocio.

Las empresas asociadas a ambas entidades disponen de becas especiales para cursar estos programas. Además los programas son bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Los programas se desarrollan en formato executive presencial. Entre el equipo docente se encuentran profesionales en activo que desempeñan su labor en compañías de referencia, lo que garantiza una conexión directa con la realidad del mercado.

PSIAMV (Programa Superior en IA aplicada a Marketing y Ventas)

De nueva creación, este programa responde al impacto de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de marketing y ventas. Su objetivo es aportar criterio y visión estratégica para implementar modelos de IA en proyectos empresariales, con bloques que abordan desde el ecosistema de la IA generativa hasta la ética y la gobernanza, pasando por la automatizacióndemarketing, la aplicación en e-commerce y ventas, o la gestión inteligente de datos.

PIDD (Programa Superior de Desarrollo Directivo)

Tras el éxito de su primera convocatoria, regresa este programa orientado a profesionales con amplia trayectoria en dirección. Con una duración de seis meses, se estructura en torno a tres pilares: visión estratégica, toma de decisiones y liderazgo de equipos. Incluye además sesiones de coaching individualizadas de la mano de la coach certificada Raquel Davó, para adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada participante.

La propuesta de ESIC en Alcoy se consolida como una oportunidad única para acceder a formación ejecutiva de primer nivel sin salir del entorno empresarial de la provincia. Con metodología práctica, orientación a resultados y la garantía de una institución con más de 60 años de trayectoria, ESIC reafirma su compromiso con el desarrollo de talento directivo en la Comunitat Valenciana.