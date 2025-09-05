Balance
La alta participación marca los Moros y Cristianos de Castalla
Las fiestas se cierran esta noche con el castillo de fuegos artificiales
La noche del viernes, con el extraordinario castillo de fuegos artificiales, se darán por finalizadas las Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla en honor a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad.
Más de 2.500 festeros, agrupados en siete comparsas, y una alta asistencia de público han protagonizado unas fiestas marcadas por la buena meteorología, y que el jueves vivieron su último día grande con la reconquista.
"Estos días han transcurrido con total normalidad y brillantez. Solamente el día de la ‘Baixada’ se produjo un pequeño desprendimiento en la fachada de una casa y se tuvo que cambiar el recorrido de algunos actos festeros”, ha explicado Jesús López, alcalde de Castalla.
“Las capitanías han estado espectaculares. Además, un gran número de escuadras han renovado sus vestidos, aportando vistosidad e innovación a los desfiles y a la fiesta en general, aspectos que tenemos que agradecer"
En cuanto a los festeros, Jesús López ha remarcado que “las capitanías han estado espectaculares. Además, un gran número de escuadras han renovado sus vestidos, aportando vistosidad e innovación a los desfiles y a la fiesta en general, aspectos que tenemos que agradecer”.
Finalmente, el alcalde ha agradecido tanto a festeros como a la ciudadanía su colaboración, ya que “su entrega ha sido absoluta y fundamental para el éxito de estas Fiestas Patronales cargadas de historia y tradición”.
En concreto, López ha recordado la ayuda constante de “todas las personas que han trabajado por la fiesta de una manera o de otra: desde la Agrupación de Comparsas, alcaldesa de Fiestas, juntas directivas, hasta la Agrupación Musical Santa Cecilia de Castalla, la Coral Castallense, los portadores de la Virgen de la Soledad, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque entre todos hemos conseguido disfrutar de unas magníficas fiestas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo
- Y tras la alerta roja por calor... aviso amarillo por lluvias en Alicante
- Los rayos provocan dos incendios en el norte de la provincia de Alicante
- La tormenta perfecta que pone en jaque a Alicante en caso de un incendio forestal
- Alicante dice este lunes adiós a la ola de calor: así es la infernal despedida
- La Fiscalía abre una investigación por la planta solar proyectada entre la Font Roja y Mariola
- Los bomberos estabilizan un incendio en una zona rural de Alcoy
- Autorizan una planta solar en Benifallim pese al impacto de su tendido en dos 'joyas' de Alcoy