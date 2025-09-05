La alta participación marca los Moros y Cristianos de Castalla

La noche del viernes, con el extraordinario castillo de fuegos artificiales, se darán por finalizadas las Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla en honor a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad.

Más de 2.500 festeros, agrupados en siete comparsas, y una alta asistencia de público han protagonizado unas fiestas marcadas por la buena meteorología, y que el jueves vivieron su último día grande con la reconquista.

Varios festeros hacen rugir sus arcabuces en Castalla / INFORMACIÓN

"Estos días han transcurrido con total normalidad y brillantez. Solamente el día de la ‘Baixada’ se produjo un pequeño desprendimiento en la fachada de una casa y se tuvo que cambiar el recorrido de algunos actos festeros”, ha explicado Jesús López, alcalde de Castalla.

“Las capitanías han estado espectaculares. Además, un gran número de escuadras han renovado sus vestidos, aportando vistosidad e innovación a los desfiles y a la fiesta en general, aspectos que tenemos que agradecer" Jesús López — Alcalde de Castalla

En cuanto a los festeros, Jesús López ha remarcado que “las capitanías han estado espectaculares. Además, un gran número de escuadras han renovado sus vestidos, aportando vistosidad e innovación a los desfiles y a la fiesta en general, aspectos que tenemos que agradecer”.

Otro momento de los festejos / INFORMACIÓN

Finalmente, el alcalde ha agradecido tanto a festeros como a la ciudadanía su colaboración, ya que “su entrega ha sido absoluta y fundamental para el éxito de estas Fiestas Patronales cargadas de historia y tradición”.

En concreto, López ha recordado la ayuda constante de “todas las personas que han trabajado por la fiesta de una manera o de otra: desde la Agrupación de Comparsas, alcaldesa de Fiestas, juntas directivas, hasta la Agrupación Musical Santa Cecilia de Castalla, la Coral Castallense, los portadores de la Virgen de la Soledad, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque entre todos hemos conseguido disfrutar de unas magníficas fiestas”.