Alcoy cierra todas las instalaciones municipales al aire libre por la alerta naranja por lluvias
El Ayuntamiento adopta medidas preventivas ante el riesgo de fuertes tormentas
El Ayuntamiento de Alcoy ha adoptado medidas preventivas ante el riesgo de fuertes lluvias. Así, el Consistorio ha informado que, ante la activación de la alerta naranja por lluvias y tormentas con posible granizo a partir de las 12.00 horas, emitida por la Generalitat Valenciana, se han cerrado todas las instalaciones municipales al aire libre.
Así, desde el mediodía se han clausurado las instalaciones deportivas y los parques, y suspendidas todas las actividades deportivas programadas al aire libre. También se recomienda evitar espacios naturales como la Vía Verde.
El Ayuntamiento recuerda algunas medidas de prevención: evitar desplazamientos innecesarios, buscar refugio en edificios seguros, no cobijarse bajo árboles o estructuras inestables, proteger el vehículo en zonas cubiertas y retirar objetos de balcones y terrazas.
Se pide a la ciudadanía prudencia, responsabilidad y colaboración, y mantenerse informada a través de los canales oficiales y de las indicaciones de los servicios de emergencia.
