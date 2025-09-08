Arranca el curso escolar con récord de universitarios y problemas con el transporte en Alcoy

El curso escolar 2025/2026 ha arrancado este lunes en Alcoy con récord de universitarios y un total de 15.100 alumnos matriculados en todos los ciclos, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Y con problemas con el transporte comarcal, a la espera de que la Generalitat, realice los cambios solicitados por los ayuntamientos de Alcoy, Muro, Cocentaina y Banyeres, según ha informado el primer edil alcoyano, Toni Francés.

El primer edil ha visitado este lunes el colegio Horta Major, acompañado por el concejal de Educación, Alberto Belda, y el vicealcalde Àlex Cerradelo. Y ha señalado que “el curso comienza con datos muy positivos, con un incremento de alumnado en todos los niveles. Alcoy viene creciendo en población en los últimos años y eso también se traduce en un aumento del alumnado, reforzando nuestra capitalidad educativa y la capacidad de atraer talento".

"Nos preocupan los cambios introducidos sin consulta previa por la Conselleria de Infraestructuras en el transporte comarcal y provincial, que dificultan que muchos estudiantes de las comarcas que se desplazan para estudiar en los centros de Formación Profesional y en la universidad puedan llegar a tiempo a sus centros" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y ha recordado que "es un día intenso y bonito para toda la comunidad educativa, en el que queremos aprovechar para exigir a la Generalitat retos pendientes, como la cobertura de vacantes y sustituciones en todos los niveles educativos, y una situación que nos preocupa especialmente: los cambios introducidos sin consulta previa por la Conselleria de Infraestructuras en el transporte comarcal y provincial, que dificultan que muchos estudiantes de las comarcas que se desplazan para estudiar en los centros de Formación Profesional y en la universidad puedan llegar a tiempo a sus centros. La educación es un pilar fundamental y no podemos permitir que bloqueos y falta de planificación afecten a nuestras escuelas e institutos".

"La Generalitat ha realizado un recorte de 1.135 profesionales en Educación en el País Valencià, lo que va a conllevar una carga de trabajo doble para cubrir esas bajas y esa falta de profesionales" Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

Y el vicealcalde ha recordado que para este curso la Generalitat "ha realizado un recorte de 1.135 profesionales en Educación en el País Valencià", lo que va a conllevar "una carga de trabajo doble para cubrir esas bajas y esa falta de profesionales, mientras que tenemos el mismo presupuesto en conselleria. Empezamos mal, no solo en el transporte público, sino en cuanto a los docentes".

11.700 alumnos hasta Bachillerato

En concreto, son 1.632 estudiantes en Infantil, 3.400 en Primaria, 2.750 en Secundaria y 800 en Bachillerato, cifras que en conjunto superan los 11.700 alumnos matriculados.

También empiezan la educación universitaria 2.875 estudiantes en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) y 250 en la Universidad de Alicante (UA), superándose por primera vez los 3.000 universitarios, y lo que eleva la cifras totales hasta los 15.100 matriculados desde Infantil hasta la UPV y la UA.

Vuelta a las clases este lunes en Alcoy / Juani Ruz

A estas cifras hay que sumar los datos de Formación Profesional y de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (EASD), cuyas matrículas sumarán alrededor de 3.400 estudiantes más, así como otras enseñanzas como las escuelas para adultos, Escuela de Bellas Artes, Conservatorios, Universidad Senior o la Escuela Oficial de Idiomas.

Los datos de matriculación reflejan un crecimiento en todos los ciclos. En concreto, son 290 alumnos más en Educación Infantil y Primaria y un incremento de 110 estudiantes en ESO y Bachillerato, según ha destacado el Consistorio.

Nuevos grados en la UPV

El ámbito universitario arranca también con cifras muy positivas, ya que la ciudad supera por primera vez los 3.000 estudiantes. Cerca de 900 de los 2.875 matriculados en el Campus de Alcoy de la UPV son de nuevo ingreso, un centenar más que el curso pasado. Además, este curso se estrenan dos titulaciones muy demandadas: el grado en Inteligencia Artificial y el doble grado en Ingeniería Química e Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil, que refuerzan la especialización del campus en sectores de alta empleabilidad.

Por su parte, la Universidad de Alicante complementa la presencia sociocultural de su campus en nuestra ciudad con el segundo año de total implantación del grado de Maestro en Educación Infantil, que desde 2024 se imparte en las instalaciones del Centro de Cervantes.

Acondicionamiento

Durante el mes de agosto, las brigadas del Ayuntamiento de Alcoy han intensificado las labores de desbroce de hierbas en los entornos de los centros educativos y la limpieza y desinfección de los accesos para que hoy lunes estuviera todo a punto para el inicio de curso.

Además, durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha asumido la ejecución de diversas actuaciones de mejora en los centros educativos, que se llevan a cabo a través del Pla Edificant. Entre ellas destacan la sustitución de las calderas del CEIP El Romeral o la instalación de sistemas de climatización en el CEIP Horta Major.

Desbloqueo de proyectos pendientes

Los principales retos educativos de Alcoy para este curso están vinculados al desbloqueo de proyectos del Pla Edificant que llevan meses pendientes de autorización por parte de la Generalitat. Mientras el proyecto de reforma integral del IES Pare Vitòria avanza tras la adjudicación de la redacción por 193.600 euros, otras actuaciones esenciales continúan paralizadas, entre ellas, la remodelación del IES Cotes Baixes, presentada hace dos años sin respuesta o la validación del proyecto del CEIP Sant Vicent.

Desde el Ayuntamiento se subraya que se han cumplido todos los procedimientos y plazos, y se lamenta que la conselleria, en lugar de agilizar los trámites, haya amenazado con retirar competencias. El gobierno local insiste en que el Pla Edificant debe seguir siendo una herramienta eficaz para garantizar infraestructuras educativas dignas y reclama voluntad política para dar una respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad educativa.