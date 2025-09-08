Estas son las últimas adjudicaciones del programa de renaturalización de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado las obras de dos proyectos incluidos en AlcoiBioUp!, la estrategia destinada a renaturalizar la ciudad e incrementar su infraestructura verde, que cuenta con el apoyo de la financiación de fondos europeos.

Se trata de la intervención en la plaza de Enric Valor (La Uixola) y de las mejoras en torno al Camí de les Solsides. Ambas actuaciones han sido adjudicadas a la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U. y cuentan con un presupuesto conjunto que ronda los 240.000 euros.

En primer lugar, la intervención en La Uixola contempla la renaturalización, el aumento de la superficie vegetal, la mejora de la biodiversidad y la creación de una cubierta verde en este emblemático espacio. El proyecto se enmarca en la acción B13 del programa AlcoiBioUp, ha sido redactado por la UTE Ingeniería del Entorno Natural-Belda Ingenieros, cuenta con un presupuesto de adjudicación de 150.369,34 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta acción propone una intervención integral en un espacio urbano muy consolidado, actualmente dominado por superficies de hormigón y carente de vegetación. Las actuaciones contemplan la revegetación de parterres, fachadas y cubiertas mediante soluciones basadas en la naturaleza, con especies autóctonas y de bajo consumo hídrico, así como la mejora de zonas de estancia y espacios infantiles.

Camí de les Solsides

Paralelamente, también se ha adjudicado la intervención en el Camí de les Solsides. El contrato, igualmente asignado a Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U., asciende a 88.408,47 euros IVA incluido y dispone asimismo de un plazo máximo de cuatro meses para su ejecución.

El objetivo es naturalizar un espacio urbano mediante la incorporación de vegetación autóctona, zonas verdes adaptadas al cambio climático y elementos que favorezcan la recuperación ecológica del entorno. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y, al igual que el proyecto de La Uixola, deberá estar finalizado antes del 15 de diciembre de 2025.

La acción B12 arrancará con la retirada y eliminación de ruinas y residuos presentes en casi toda la superficie en la que se enmarca esta acción B12, como paso previo a la restauración ecológica del área. Esta eliminación de residuos se llevará a cabo de forma previa a la restauración vegetal, sobre la superficie objeto de restauración, que alcanza las 9,09 hectáreas.

La actuación tiene como objetivo recuperar un espacio urbano degradado para convertirlo en un corredor ecológico funcional y resiliente al cambio climático.

A continuación, se llevará a cabo la restauración vegetal, tanto de antiguas parcelas agrícolas (actualmente ocupadas por olivos y nogales) como de otras áreas con potencial para la implantación de vegetación natural. Las especies seleccionadas son autóctonas y pertenecientes al ecotipo local, muchas de ellas producidas en los viveros de la Conselleria de Medio Ambiente en Campo de Mirra y la Font Roja.

Actuaciones complementarias

Además, el proyecto prevé otras actuaciones complementarias, como la instalación de señalética interpretativa, con cartelería divulgativa sobre los valores naturales del entorno; la mejora del acceso peatonal al camino de Solsides y su conexión con otros espacios verdes colindantes; la eliminación de especies vegetales invasoras; y la implantación de infraestructuras verdes como cubiertas vegetales o setos naturales, que favorezcan la conectividad ecológica y el refugio de fauna. También se incorpora el mantenimiento y seguimiento de la vegetación implantada durante el primer año.

La concejala de Transición Ecológica, Teresa Sanjuán, ha destacado la relevancia de estas actuaciones, que refuerzan el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad. “Los proyectos de La Uixola y el Camí de les Solsides convertirán estas zonas en espacios más verdes y resilientes, más preparados para los retos derivados del cambio climático. No solo se potencia la biodiversidad, sino que la ciudadanía gana espacios para disfrutar y aprender. Es un claro ejemplo de cómo aprovechamos la oportunidad que nos brindan los fondos europeos para transformar nuestros barrios y reforzar nuestra conexión con la naturaleza.”

la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.