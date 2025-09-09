Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros

La provincia de Alicante, con la mirada puesta en el cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en litoral norte, donde se esperan las mayores precipitaciones, se puedan registrar acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y en toda la provincia hasta 40 litros en una hora, acompañados de la posibilidad de granizo y vendavales.

Por ello, el litoral norte, que abarca la Marina Alta y parte de la Marina Baixa y El Comtat, está de nuevo, como el lunes, en alerta naranja desde las 6:00 horas. Y en el resto de la provincia se reactivará también esa alerta naranja a partir de la 12.00 horas de este martes. Unos avisos que cesarán, en un principio, a las 22:00 horas en el interior y litoral sur, y a la medianoche en el litoral norte.

El Laboratorio de Climatología de la UA ha actualizado la previsión para este martes, reiterando que "esperamos una situación adversa en nuestras comarcas". Así, mantiene que "estaremos bajo el frente de ataque de la vaguada que cruzará la Península, formándose una baja en el Mediterráneo que aportará un flujo húmedo y muy cálido".

Pese a la inestabilidad, el Laboratorio de Climatología destaca que la situación nada tiene que ver con la dana que arrasó valencia el 29O

Por ello "se prevén tormentas localmente muy fuertes que pueden dejar fenómenos adversos como granizo y vendavales", al igual que el lunes, cuando por ejemplo se produjo un reventón húmedo entre Callosa de Segura y Redován, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias. Una situación que ha llevado a la suspensión de clases en las principales ciudades de la provincia.

De cualquier forma, desde el Laboratorio de Climatología que dirige el catedrático Jorge Olcina han destacado que "esta situación, que por otra parte es típica de esta época, no tiene nada que ver con la de octubre de 2024" y la dana que arrasó l'Horta Sud, "pero se pueden producir algunos problemas y que algunos barrancos experimentes crecidas repentinas".

"Las precipitaciones serán irregulares, con tendencia a concentrarse sobre todo al mediodía y por la tarde. Desde aquí pedimos cautela, tranquilidad y sentido común, ya que como decimos estos eventos son los típicos de principios de otoño en la vertiente mediterránea".