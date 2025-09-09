Meteorología
Alerta naranja en Alicante: las tormentas dejan ya más de 70 litros y peligro de nuevos reventones
Los principales acumulados se registran en el interior de la Marina Baixa, con 74 litros en Sella y 68 en Callosa d'en Sarrià
Las tormentas se están dejando notar en el litoral norte de la provincia de Alicante, sobre todo en el interior de la Marina Baixa. Así, hasta las 16:00 horas se han acumulado en Sella 74,9 litros por metro cuadrado, y en Callosa d'en Sarrià 68,9, según los datos de la red de estaciones meteorológicas de Avamet. Y en Alcalalí se han registrado rachas de viento de hasta 92 km/h.
Otras cifras destacadas han sido por ahora los 52,6 litros de Tàrbena, 46,6 en Parcent, 43,2 en Castell de Guadalest y 43 de Polop.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que se pueden registrar hasta 40 litros en una hora en toda la provincia, granizo de gran tamaño y fuertes rachas de viento. Y además en la Marina Alta y parte de la Marina Baixa y El Comtat, pertenecientes a la zona del litoral norte, los acumulados en 12 horas pueden ser hasta 100 litros.
Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha alertado sobre la posibilidad de que durante la tarde las tormentas puedan provocar reventones húmedos, principalmente en la provincia de Alicante, como el registrado entre Callosa de Segura y Redován, con rachas de viento de hasta 100 km/h, que causaron daños y derribaron pinos y postes.
Por ello la Generalitat ha pedido extremar las precauciones y evitar ponerse en riesgo, y en caso de emergencia, llamar al 112
La alerta naranja en la provincia cesará a las 22:00 horas, salvo en el litoral norte, que se prolongará hasta las 0.00 horas.
