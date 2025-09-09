Meteorología
Alerta por reventón húmedo en Alicante: ¿Qué es?
La Generalitat da consejos a la ciudadanía ante el riesgo de que se repita un fenómeno como el de la Vega Baja del lunes
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha alertado que en la tarde del martes existe la posibilidad de que las tormentas puedan provocar reventones húmedos, principalmente en la provincia de Alicante
Por ello, ha pedido extremar las precauciones y evitar ponerse en riesgo. Y que en caso de emergencia, se llame al 112.
Y ha explicado en qué consiste este fenómeno que va se vivió el lunes por la tarde en localidades de la Vega Baja como Callosa de Segura y Redován.
Un reventón húmedo es una tormenta muy violenta y de corta duración con vientos de más de 100 kilómetros por hora y que puede venir acompañada de granizo. Así, causa daños importantes.
Los riesgos de este tipo de fenómenos es que causen la caída de árboles y ramas, de vallas y postes eléctricos, entre otros objetos. También pueden provocar desprendimientos de cornisas, toldos o cubiertas. Y producir problemas en la circulación viaria por la reducción de la visibilidad.
Así, el Centro de Coordinación de Emergencias aconseja que se intente permanecer en espacios interiores; si no es necesario, evitar la circulación en vehículos; alejarse de árboles, andamios, vallas publicitarias, zonas de construcción o casas en mal estado.
Y también se alerta de que las torres de luz y las torres de alta tensión son peligrosas.
