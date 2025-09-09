¿Por qué no ha llovido todo lo esperado (por ahora) pese a la alerta naranja en Alicante?

Más de 24 horas en alerta naranja y hay muchas localidades donde no ha caído ni unas gotas, pese a haberse suspendido las clases. Es por ejemplo el caso de Alicante, San Vicente, Orihuela... o apenas unas gotas como Elche.

Eso sí, el riesgo persiste, ya que hasta las 22.00 horas está vigente la alerta naranja, salvo en la Marina Alta y parte de El Comtat y la Marina Baixa, zona denominada litoral norte, donde cesará a medianoche.

Los efectos del reventón húmedo en la Vega Baja / INFORMACIÓN

La advertencia era, y es, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, que en el litoral norte puede llegar a ser de hasta 100 litros en 12 horas. Y granizo grande y fuertes rachas de viento.

Ha habido fenómenos extremos como el reventón húmedo de Redován y Callosa d'en Sarrià del lunes por la tarde, un peligro que persiste. Y acumulados de más de 70 litros, sobre todo en la Marina Baixa. Pero no es algo generalizado. Al menos hasta las 16:30 horas del martes.

Así, desde el Proyecto Mastral, centrado en la meteorología de la zona de Torrevieja, han respondido a la pregunta de por qué no está lloviendo ni hay tormentas en nuestra zona. Y la razón es que "las tormentas se han desarrollado con fuerza en la parte delantera de la vaguada, pero lo han hecho más al este de lo que se preveía el lunes. Como consecuencia, las precipitaciones más intensas se han producido en el mar".

"En la situación actual no entra viento del mar, como ocurre con el temporal de levante, sino que las tormentas se forman en pocos minutos y descargan, pero de forma anárquica, sin un patrón fijo" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Por su parte el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha coincidido plenamente con esta respuesta. El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha señalado que "no es un temporal de levante, con inestabilidad en capas altas, por el que sabes que llueve sí o sí".

Un coche pasa por un charco este martes en Alcloy / Juani Ruz

Olcina ha recordado que "en la situación actual no entra viento del mar, como ocurre con el temporal de levante, sino que las tormentas se forman en pocos minutos y descargan, pero de forma anárquica, sin un patrón fijo".

Así, "por eso se determina un aviso generalizado en toda la provincia porque en cualquier punto se puede formar la tormenta, pero hay puntos donde ni llueve como hoy en la ciudad de Alicante".