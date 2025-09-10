Alcoy instalará 114 placas fotovoltaicas en el Museo Explora

La concejalía de Transición Energética ha adjudicado la instalación de 114 placas fotovoltaicas a la cubierta del Museo Explora de Alcoy. Así lo ha anunciado la edil del área, Elisa Guillem, quien señala que cada uno de estos paneles tiene 550 W y que se generarán cerca de 85.000 kWh anuales.

Guillem explica que, con esta nueva actuación, la potencia total instalada en espacios municipales llegará a los 600 kW, lo que demuestra "la apuesta por la energía renovable en nuestra ciudad".

En concreto, esta instalación será la número 23 en cubiertas municipales, y la edil destaca que "de este modo aprovechamos los espacios más adecuados y sin impacto para generar energía".

Con todo, Guillem ha comunicado que durante las próximas semanas esta nueva instalación fotovoltaica será una realidad y se sumará a otras actuaciones como las realizadas durante los últimos meses al aparcamiento del polideportivo o a los polígonos industriales.