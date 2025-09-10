Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy instalará 114 placas fotovoltaicas en el Museo Explora

Las obras se realizarán en las próximas semanas, con las que serán ya 23 las cubiertas municipales con paneles fotovoltaicos

Placas solares en el aparcamiento del polideportivo de Alcoy

Placas solares en el aparcamiento del polideportivo de Alcoy / JUANI RUZ

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La concejalía de Transición Energética ha adjudicado la instalación de 114 placas fotovoltaicas a la cubierta del Museo Explora de Alcoy. Así lo ha anunciado la edil del área, Elisa Guillem, quien señala que cada uno de estos paneles tiene 550 W y que se generarán cerca de 85.000 kWh anuales.

Guillem explica que, con esta nueva actuación, la potencia total instalada en espacios municipales llegará a los 600 kW, lo que demuestra "la apuesta por la energía renovable en nuestra ciudad".

En concreto, esta instalación será la número 23 en cubiertas municipales, y la edil destaca que "de este modo aprovechamos los espacios más adecuados y sin impacto para generar energía".

"De este modo aprovechamos los espacios más adecuados y sin impacto para generar energía"

Elisa Guillem

— Concejal de Transición Energética de Alcoy

Con todo, Guillem ha comunicado que durante las próximas semanas esta nueva instalación fotovoltaica será una realidad y se sumará a otras actuaciones como las realizadas durante los últimos meses al aparcamiento del polideportivo o a los polígonos industriales.

