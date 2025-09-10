Año jubilar por San Jorge. Alcoy como punto de atracción nacional e internacional

El Papa León XIV ha concedido a Alcoy un Año Jubilar extraordinario para festejar el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. Una celebración que arrancará el 23 de abril del próximo año y de la que este miércoles han dado algunos detalles el presidente de la Asociación de San Jorge, Francisco García; el alcalde Toni Francés; y el vicario de la iglesia de San Jorge y asesor religioso de los festeros, Jesús Fuentes.

Así, se espera que este Año Jubilar convierta Alcoy en punto de atracción nacional e internacional. Un lugar de peregrinaje para lo que se está preparando un extenso programa de actos festeros, culturales y religiosos.

Entre las actividades que se han anunciado destaca un acto especial de arcabucería en el que participarán además otras localidades festeras con "gran arraigo" en el uso de la pólvora en los Moros y Cristianos, y la visita de la imagen de San Jorge a los colegios.

"Será un tiempo de espiritualidad, cultura y convivencia que reforzará la devoción en San Jorge y la identidad alcoyana” Francisco García — Presidente de la Asociación de San Jorge

La Santa Sede comunicó a principios del pasado agosto la Audiencia Jubilar a la Asociación de San Jorge. Y este miércoles Ayuntamiento, Casal de Sant Jordi e Iglesia han dado un esbozo de lo que se está preparando. Y es que esta efeméride histórica unirá fe, cultura y tradición, conjugando actividades religiosas, culturales y festivas.

El presidente de la Asociación de San Jorge, Francisco García, ha explicado que "será un tiempo de espiritualidad, cultura y convivencia que reforzará la devoción en San Jorge y la identidad alcoyana”.

Actividades festeras

García ha apuntado que no se quiere centrar la efemérides en actos de los Moros y Cristianos, por lo que solo hay previstas en un principio tres actividades especiales relacionadas con las fiestas. Uno de ellos será el 18 de abril de 2026, dentro de los actos de las fiestas y cinco días antes del inicio del Año Jubilar, con la exhibición de arcabucería. Y en el Mig Any y en las fiestas de 2027 se prevén también otros dos actos, que se detallarán más adelante.

Un momento de la presentación de los actos / Juani Ruz

También ha adelantado que se va a crear una web especial que vertebrará todos los actos, se editará un libro con motivo de la efeméride, exposiciones, conciertos... y se estudia realizar una medalla conmemorativa. Y se ha solicitado a la Generalitat que sea festivo ese 23 de abril, algo que todavía no se sabe si será posible.

"Este Año Jubilar hará de Alcoy un punto de atracción nacional e internacional y es un motivo de orgullo y alegría para toda la ciudad” Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Por su parte el alcalde Toni Francés ha destacado que "este Año Jubilar hará de Alcoy un punto de atracción nacional e internacional y es un motivo de orgullo y alegría para toda la ciudad”. Así, ha destacado las tres vertientes de la efeméride, la religiosa, la cultural y la festera.

Y el vicario ha explicado que "Alcoy va a ser un lugar de peregrinación, donde vendrá mucha gente porque quieren conocer la ciudad, conocer al santo, ganar la gracia jubilar...".

Fuentes ha informado que se realizará un ciclo de cinco catequesis en los meses previos al inicio de la efeméride y la imagen de San Jorge realizará numerosas peregrinaciones durante el Año Jubilar, entre otros puntos a los colegios.

"Alcoy va a ser un lugar de peregrinación, donde vendrá mucha gente porque quieren conocer la ciudad, conocer al santo o ganar la gracia jubilar" Jesús Fuentes — Vicario de la iglesia de San Jorge y asesor religioso de la Asociación de San Jorge

Y ha recordado que este evento tiene también una vertiente caritativa, y que el dinero que se recaude por lograr la indulgencia irá destinado a la residencia San José y a la casa de acogida de niños y adolescentes El Teix. Así, el dinero recaudado por la obra de caridad que hagan los peregrinos para ganar la gracia jubilar irá para "para los hermanos más necesitados".

Festivo autonómico recuperable

En su última asamblea, la Asociación de San Jorge solicitó que el 23 de abril sea festivo recuperable a nivel autonómico, como forma de abrir el periodo jubilar con fuerza en la ciudad. De conseguirlo, esta fecha permitiría configurar un calendario festivo que combine el valor religioso y patrimonial de la celebración, según han explicado desde el casal.