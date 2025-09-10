Orgullo, tradición y pólvora: Ibi hace suyo septiembre con sus Moros y Cristianos

Antes de que suenen los arcabuces, antes de que desfilen las tropas cristianas y moras por las calles, antes incluso de que se escuche las primeras marchas, Ibi mira al cielo. Lo hace cada septiembre para rendir homenaje a su Patrona, la Mare de Déu dels Desemparats, cuya historia es inseparable del alma festera de este pueblo de la montaña alicantina.

Su llegada a Ibi se remonta a 1731, cuando el comerciante ibense Francisco Ferrando, exiliado en Viena tras la Guerra de Sucesión, encargó una copia de la Virgen venerada en Valencia. Fue el inicio de una devoción que ha superado guerras, exilios, incendios y saqueos. La imagen original fue destruida durante la Guerra Civil, pero el pueblo respondió con unidad: la actual talla fue encargada al escultor valenciano Rafael Alemany, quien logró mantener las proporciones y esencia de la primera gracias a un pequeño manto y dos escapularios que sobrevivieron al conflicto.

El vínculo es tan fuerte que, en 1981, coincidiendo con el 250 aniversario de su llegada y los 50 años de su coronación, fue oficialmente nombrada Alcaldesa Honoraria de Ibi. Y con razón: su presencia lo ilumina todo. Cada desfile, cada ofrenda, cada misa… todo parte y regresa a ella.

Jueves 11: el pregón y la pólvora marcan el preludio

Ibi ya está de celebración. A las 10:00 se realiza el reparto de pólvora, y esta tarde la emoción se traslada al cementerio, donde la comparsa Almorávides rinde homenaje a sus difuntos.

A las 19:30 se celebra la Santa Misa, y después, desde el balcón del Ayuntamiento, tendrá lugar el Pregón de Fiestas 2025, que servirá como pistoletazo de salida a cinco días intensos. No faltará el tradicional pasacalle de bandas de música, y, a medianoche, la esperada «Olleta», que congrega a comparsas y vecinos en un ambiente festivo y gastronómico que da sabor al arranque festero.

Viernes 12: las imponentes Entradas

El viernes comienza al alba con la Diana Festera. A las 08:00, tras el rezo del Ave María, todas las comparsas recorren las calles acompañadas de pasodobles. Pero, sin duda, el momento más esperado llega a las 10:45 con la Entrada Cristiana.

Este desfile es el acto estrella para muchos. Las comparsas desfilan en orden de antigüedad, encabezadas por la Capitanía del año. Cada una presenta su boato y pone en escena su identidad con trajes, carrozas y coreografías preparadas durante meses. Un instante cargado de simbolismo es la entrega de las llaves del castillo: el Embajador y el Capitán Cristiano, junto a un paje, escenifican este breve parlamento que da inicio a la reconquista.

Por la tarde, a las 16:45, llega la Entrada Mora, con el mismo despliegue visual y sonoro. Las marchas moras, los colores intensos, los boatos orientales y el paso cadencioso de las siete comparsas ofrecen un espectáculo que conquista tanto a locales como a visitantes.

Sábado 13: tradición infantil, Embajada Mora y Ofrenda de Flores

El sábado arranca con la Diana Despertà a las 08:15 y una visita emotiva a la Residencia de Ancianos San Joaquín. A las 11:15 llega uno de los actos más queridos: la Entrada Infantil, donde los más pequeños desfilan con orgullo, demostrando que el espíritu festero tiene relevo asegurado.

Tras ella, Maseros y Contrabandistas protagonizan el Contrabando, una escenificación con tintes cómicos que recrea el choque entre dos mundos frente al castillo.

Por la tarde, la pólvora vuelve a ser protagonista con el Alardo, que simula el enfrentamiento entre ambos bandos. A las 18:30, la Embajada Mora escenifica la toma del castillo por los moros. Mientras tanto, en la Plaça de la Palla, el ambiente festivo continúa con «tardeo» y música. La noche culmina con la Ofrenda de Flores a la Patrona, una procesión cargada de emoción que une fe y fiesta en una sola marcha.

La Embajada Mora escenifica la toma del castillo por los moros. / Francisco Gil

Domingo 14: reconquista y devoción

El domingo arranca con fuerza: a las 08:00, nueva Guerrilla, seguida del fusilamiento del Moro Traidor, a cargo de los Chumberos. A las 11:30 se celebra la Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen, uno de los actos religiosos más importantes del calendario.

Por la tarde, a las 16:15, el Alardo marca el preludio a la Embajada Cristiana, que escenifica la reconquista del castillo y el final de la batalla. Al finalizar, Vuelta al Castillo, acto en el que se desvelarán los cargos de 2026. A las 21:00, la Solemne Procesión devuelve a la Mare de Déu dels Desemparats a las calles, cerrando el día más espiritual y emotivo de las fiestas.

Lunes 15: fin de fiesta

El lunes, conocido como Día del Descanso, comienza con una misa en recuerdo de los ibenses y cofrades difuntos. Por la noche, a las 21:00, Ibi se despide por todo lo alto con el Castillo de Fuegos Artificiales, un espectáculo de luz que ilumina el cielo y pone punto final a unas fiestas que vuelven a brillar con toda su fuerza.

Historia viva

Y es que, las Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi son historia viva. Son teatro, música, pólvora, boatos, fe, emocióny familia. Son el resultado de siglos de resistencia cultural y amor por lo propio. Porque aquí no se celebra solo una tradición: se celebra el alma de un pueblo que vive con pasión sus costumbres. Y eso, año tras año, se nota en cada paso, en cada nota, en cada flor ofrecida a su Patrona.

Cuando el humo de la pólvora se disipa, cuando las bandas guardan sus instrumentos y las calles recuperan su rutina, queda algo que no se va: el orgullo compartido de haber vuelto a hacer historia. De haber sido, una vez más, custodios de una herencia que no envejece.

«Ibi ha recuperado sus bailes populares porque amamos y cuidamos nuestra historia»

Sergio Carrasco: Alcalde de Ibi

Las Fiestas de Moros y Cristinos de Ibi ya están aquí. ¿Qué esperan de esta edición?

Las fiestas son, en sí mismas, un periodo extraordinario de felicidad e ilusión, por eso no es necesario pedir nada especial, tan solo que sean lo que se espera de ellas. Espero que el tiempo nos respete, que festeros, cargos y público en general, disfruten y, sobre todo, que transcurran con normalidad, sin incidentes ni altercados.

¿Qué impacto diría que tienen estas fiestas para el municipio?

Las fiestas siempre tienen un alto impacto positivo para la ciudadanía ibense, que compensan con creces los inconvenientes que toda actividad multitudinaria pueden ocasionar. Además, ese impacto incide en múltiples esferas. Es innegable que, económicamente, las fiestas son un motor para Ibi. Pero también tienen un impacto cultural y sobre todo social. En la pandemia aprendimos lo importante que son este tipo de actividades lúdicas, culturales y sociales para la salud de un pueblo.

Este año se ha recuperado una tradición muy especial: los bailes populares tras la Novena, que no se celebraban desde hace 70 años. ¿Por qué han decidido recuperar este acto? ¿Y cómo ha vivido ese momento?

Ibi es un pueblo en el que amamos y cuidamos nuestra historia, sus tradiciones y su cultura. Estos bailes populares son parte valiosa de nuestro patrimonio cultural. Desde este Ayuntamiento siempre se apostará por conservar y recuperar nuestro legado. Es importante preservar nuestra historia porque ese es nuestro germen. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, y la cultura es una parte importantísima de nuestra identidad. En el acto celebrado tras la Novena, como alcalde de Ibi, sentí un tremendo orgullo.

El dispositivo de seguridad ha sido reforzado con efectivos de Policía Local, Autonómica y Guardia Civil. ¿Qué prioridades se han marcado para garantizar unas fiestas tranquilas y seguras?

En primer lugar, unas fiestas patronales de las dimensiones de las de Ibi, por definición, no pueden ser tranquilas. Lo que hay que procurar es que sean lo más seguras posibles. Para ello se moviliza y coordina a todas las fuerzas del orden y de seguridad a nuestra disposición, con refuerzos de personal. También contamos con puntos violetas, dirigidos a concienciar y prevenir la lacra del abuso sexual, siendo un punto de asistencia para víctimas si se diera el caso. Pero la seguridad siempre empieza por uno mismo. Pido a la ciudadanía que disfrute de estas fiestas con precaución, con sentido común y respetando las normas básicas de convivencia.

El programa es muy extenso y hay un gran número de actos para todos los públicos. ¿Qué novedades o detalles destacaría de la programación de este año?

El guión de actos suele ser estable, así que, si hablamos de actos oficiales, las novedades vienen de mano de los boatos de abanderadas y capitanes. Con respecto a las actividades que complementan nuestras fiestas, lo más novedoso es la puesta en marcha de una «barraca popular» que se ubicará en el Parc de les Hortes. Esto no es lo único, ya que como hemos comentado, también se ha realizado el acto de presentación de los bailes populares recuperados, o la presentación de los trajes restaurados de cinco comparsas desaparecidas, como son los Romanos, los Escocesos, los Garibaldinos, los Moros de la Capa y los Moros de la Manta. De nuevo, ampliamos nuestro patrimonio cultural mediante la recuperación de elementos pertenecientes a de nuestra historia perdida.

Personalmente, ¿hay algún acto que viva con especial emoción o que nunca se perdería?

Todos los actos tienen su parte especial pero, como todo el mundo, tengo mis preferidos. Las entradas son imbatibles, pero posiblemente, un momento de los más especiales y emotivos para mí sea el pregó, ya que es el pistoletazo de salida y todos estamos emocionados, ilusionados y con muchas ganas de empezar.

Cuando terminen los Moros y Cristianos, la mirada ya estará puesta en les Festes d’Hivern... La ilusión y el espíritu festero en Ibi no cesan. ¿Qué puede adelantarnos sobre Els Enfarinats y las próximas celebraciones?

Así es, no hemos llegado a las fiestas de Moros y Cristianos y ya estamos preparando las de Hivern. Ibi cuenta con una agenda lúdica casi continua. Respecto a les Festes d’Hivern, els Enfarinats son la parte más llamativa por su extravagancia y su singularidad, siendo un tipo de celebración que prácticamente solo se realiza en Ibi. Por todo ello podemos decir que son nuestros mejores embajadores, ya que atraen a «propios», pero también a «extraños». La parte de las fiestas más internacional es esta, els Enfarinats. Pero les Festes d’Hivern de Ibi son mucho más. Tenemos els Amantats, les dançaes, el bateig de Santa Llúcia, el Ball del Virrei, y cómo no, nuestras queridas fiestas de los Reyes Magos, con la entrega de la carta, que también es un acto intrínseco de Ibi y la espectacular cabalgata, junto con el reparto de los juguetes por nuestros paqueteros reales. En Navidad, Ibi es punto de destino por méritos propios. Es la época más mágica en nuestro municipio.

«Lo que hace tan únicas nuestras Fiestas de Moros y Cristianos es la variedad y riqueza de actos»

Aitana gandia: Vicealcaldesa y concejal de Fiestas de Ibi

Aitana Gandia invita a todo el pueblo de Ibi a disfrutar de cada momento de las Fiestas. / Información

Ibi ya está inmersa en sus Moros y Cristianos. ¿Cómo se vive la llegada de estos días tan esperados para el municipio?

Con una ilusión indescriptible. Son días en los que el municipio se transforma por completo: las calles se llenan de música, color y tradición, y la gente vibra con un sentimiento de orgullo compartido. Para nosotros, como ibenses, estas fiestas son mucho más que un calendario de actos; son un punto de encuentro entre generaciones, un espacio donde se refuerzan los lazos familiares, de amistad y de vecindad. Desde semanas antes ya se percibe ese ambiente festero en cada rincón: los ensayos de las bandas, las comparsas ultimando detalles y los vecinos preparando sus balcones. Pero cuando llega el día, todo se multiplica: la emoción de ver desfilar a nuestras escuadras, las marchas sonando en la calle, el olor a pólvora… Todo ello convierte a Ibi en un lugar único. Como concejal de Fiestas, para mí es un orgullo ver cómo nuestra gente mantiene viva una tradición tan arraigada y cómo, año tras año, seguimos transmitiendo este sentimiento a los más jóvenes. Los Moros y Cristianos son nuestra seña de identidad y, sin duda, el momento más esperado del año.

Las fiestas gozan de una gran participación e implicación ciudadana. ¿Qué cree que hace que estas celebraciones sean únicas y qué las diferencia del resto?

Lo que realmente hace únicas nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en Ibi es la gran variedad y riqueza de actos que las componen. No se limitan únicamente a la espectacularidad de la Entrada, que sin duda es uno de los momentos más esperados, sino que abarcan un amplio programa cargado de tradición, emoción y participación. Tenemos la Diana, que marca el inicio de la jornada festera del viernes de la entrada, con la fuerza de la música y la disciplina de las escuadras, las Embajadas, que representan con teatralidad e intensidad la historia de la conquista y la reconquista; la Ofrenda y la Procesión, que muestran el lado más solemne y devocional de nuestras fiestas; y la Vuelta al Castillo, un acto singular lleno de emoción por conocer a los nuevos capitanes y abanderadas que tomarán el relevo para el siguiente año. Cada uno de estos momentos está lleno de expectación, y en todos ellos participan tanto los festeros como el público que nos acompaña, creando un ambiente único que solo se puede vivir aquí, en Ibi. Esa diversidad de actos, junto al entusiasmo y la entrega de nuestra gente, es lo que convierte a nuestras fiestas en una experiencia inolvidable y diferente de cualquier otra celebración.

La Entrada es el acto central. ¿Qué podemos esperar este 2025 de los desfiles y las capitanías?

La Entrada es, sin duda, el acto central de nuestras Fiestas y este 2025 viene cargada de una expectación enorme. Este año contamos con una participación especialmente alta, que incluso ha superado la de los últimos años, lo que garantiza unos desfiles llenos de fuerza, color y emoción. Ver las calles de Ibi repletas de festeros y público es la mejor muestra de que nuestras tradiciones no solo se mantienen, sino que siguen creciendo con más vitalidad que nunca. Además, contamos con dos capitanías potentes, que llevan un año trabajando con dedicación y mucho esfuerzo para ofrecer al pueblo de Ibi lo mejor de sí mismas. Como siempre, su ilusión y compromiso serán el gran motor que haga brillar la Entrada, aportando espectáculo, elegancia y ese toque especial que cada capitanía sabe transmitir.

El Juicio Sumarísimo del Moro Traidor es emblemático dentro de la fiesta. ¿Qué representa este acto tan singular?

Como bien dices se trata de un acto muy singular, el domingo por la mañana los cristianos inician la reconquista, ganando posiciones a los infieles árabes; por tradición, se supone que hay un moro traidor que ha transmitido información secreta de los medios de combate que dispone el castillo, siendo así que en la madrugada del domingo comienza la persecución del moro traidor por el cerro de Santa Lucía; al alba, el infiel es capturado. El moro traidor es bajado hasta el castillo, una vez allí, tiene lugar el diálogo del Juicio. Una vez juzgado y condenado a muerte, el traidor tiene la oportunidad de expresar su último deseo, tras lo cual, el pelotón de fusilamiento dispara sobre él. Después, tras ser colocado en un ataúd forrado con tela chumbera se iniciará el cortejo fúnebre hasta la plaza de la Iglesia.

¿Qué iniciativas está impulsando el Ayuntamiento para que las fiestas sigan siendo un referente cultural y festivo en la comarca, especialmente entre las nuevas generaciones?

El Ayuntamiento, junto con la Comisión de Fiestas, impulsa diversas iniciativas para que nuestras celebraciones sigan siendo un referente cultural y festivo en toda la comarca. Un ejemplo destacado es la recuperación, tras más de 70 años, de un acto tradicional: los bailes populares que se celebran el primer día de Novena, una muestra de cómo la memoria y la tradición pueden renovarse y volver a tener un papel protagonista en nuestras fiestas. Además, hemos querido dar un paso más atendiendo una petición popular muy demandada: la instalación de una barraca popular, un espacio abierto a toda la ciudadanía para disfrutar de la música, el encuentro y la convivencia en un ambiente festivo y seguro. Al mismo tiempo, se trabaja de forma constante para atraer a las nuevas generaciones, que son quienes asegurarán la continuidad de la fiesta y del patrimonio cultural que representan.

Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los ibenses en estos días tan especiales?

En estos días tan especiales, el mensaje no puede ser otro que una invitación a disfrutar. Que capitanes y abanderadas vivan intensamente cada momento de este año tan único para ellos, y que todo el pueblo de Ibi se sienta orgulloso y partícipe de unas fiestas que nos unen a todos y todas las ibenses.