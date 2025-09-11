Alcoy inicia la remodelación del acceso desde Alicante

Alcoy ha iniciado las obras de remodelación de su acceso sur, es decir la entrada a la ciudad desde Alicante. Una obra que además va a conectar Alcoy con el conjunto histórico del Molinar mediante un nuevo eje ciclopeatonal y paisajístico.

Y es que se trata de una actuación "clave para reforzar la movilidad sostenible, la conectividad patrimonial y la integración paisajística en un enclave estratégico del municipio", en palabras del Ayuntamiento.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, dentro del programa de ayudas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, y cuenta con un presupuesto de más de 1,9 millones, cuando el precio de salida era de 2,2 millones.

Un operario en las obras este jueves / Juani Ruz

El inicio de las obras por parte de la adjudicataria, Pavasal, se ha adelantado varias semanas, ya que inicialmente se preveía para octubre. Y su plazo de ejecución es de seis meses, después de la oferta ganadora propusiera una reducción del plazo de tres meses, al igual que las otras empresas que se presentaron. Inicialmente se preveía que la obra durara nueve meses.

La actuación contempla la ampliación de la plataforma de la carretera N-340, la incorporación de carriles bici unidireccionales en ambos sentidos, una acera y un itinerario peatonal, así como redes de alumbrado, fibra óptica y wifi.

Todo con el fin de mejorar tanto la accesibilidad al núcleo urbano como la conexión ciclopeatonal con el Conjunto Histórico del Molinar, Bien de Interés Cultural (BIC), situado en el entorno natural del río Molinar, junto a este acceso.

Además de la intervención sobre la vía principal, el proyecto prevé la creación de un nuevo ramal de 200 metros que conectará la rotonda con el futuro acceso al BIC, facilitando el acceso de peatones, ciclistas y vehículos. Esta vía se complementará con una zona ajardinada, plazas de aparcamiento para visitantes y una red de servicios urbanos destinada a dotar de infraestructura básica al conjunto patrimonial.

Doble objetivo

El objetivo último es doble: por un lado, mejorar la entrada sur a Alcoy desde un punto de vista funcional, paisajístico y ambiental; por otro, revitalizar uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio industrial valenciano, acercándolo a la ciudadanía y fomentando su proyección turística y cultural.

Los trabajos en el acceso sur de Alcoy han empezado esta semana / Juani Ruz

El conjunto de actuaciones también incluye pasos de peatones semaforizados, medidas de integración con el entorno natural y criterios de eficiencia energética, como la instalación de alumbrado LED y la ampliación de la cobertura wifi municipal hasta el área museística del Molinar.

La concejala de Turismo y Fondos Europeos, Lorena Zamorano, manifestó durante la licitación del proyecto que esta actuación "es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos están permitiendo avanzar hacia una ciudad más conectada, sostenible y respetuosa con su entorno. La intervención no solo facilitará una movilidad más amable, sino que dignificará el acceso a uno de los espacios patrimoniales más singulares de Alcoy como es el Molinar, integrándolo con el núcleo urbano y mejorando su entorno para que ciudadanía y visitantes puedan disfrutarlo plenamente".