Los bonos jóvenes de 100 euros para el Mercado de Alcoy "vuelan" en 30 minutos

La primera edición de los Bonos Jove Mercat ha sido todo un éxito en Alcoy. Así lo ha señalado el vicealcalde y concejal de Comercio, Àlex Cerradelo (Compromís), quien ha explicado este jueves que la inscripción registró picos de hasta 300 solicitudes por segundo, llegando a saturar momentáneamente el servidor. Según ha explicado Cerradelo, "estos resultados demuestran el interés de la ciudadanía por esta iniciativa".

En concreto, en solo 30 minutos se agotaron todos los bonos disponibles, es decir los 300 con 100 euros cada uno, con una partida total de 30.000 euros. Algo que indica la gran acogida de esta iniciativa en que los jóvenes beneficiarios disponen de un total de 30.000 "Al-coins" para consumir en los comercios ubicados en los mercados municipales.

De hecho, ya hay más de 50 negocios adheridos y "la campaña se traducirá en una gran inyección económica en el comercio local, puesto que en pocos días se han hecho transacciones por valor superior a los 1.000 euros", han destacado desde el Consistorio.

Cerradelo ha recordado que los bonos Jove Mercat se han impulsado después de que la Diputación eliminara los 600.000 euros que Alcoy había recibido para bonos consumo durante años anteriores.

Por eso, después de los resultados positivos de la iniciativa, ha manifestado que "esperamos que el gobierno provincial rectifique, porque con los recursos que han suprimido habríamos podido conceder todavía más bonos". Además, Cerradelo ha añadido que «mientras la Diputación recorta, la concejalía de Comercio aporta recursos».

En definitiva, Cerradelo ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la gente joven a este proyecto, el cual "permitirá acercar los mercados a la juventud". Además, destaca que la campaña supondrá "un impacto económico positivo para el tejido comercial local".

Críticas del PSOE a la Diputación

Por su parte el Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha denunciado también este jueves "la decisión del Partido Popular que gobierna la Diputación de Alicante de eliminar el programa de los bonos consumo de cara a 2025. Una decisión que no deja de sorprender, sobre todo porque el PP de Alcoy convirtió durante años esta medida en su principal caballo de batalla, utilizándola una y otra vez para atacarnos en el gobierno local".

El portavoz del PSOE, Jordi Martínez, ha señalado que este movimiento del PP "es una muestra más de su incoherencia y del doble discurso".

El regidor ha destacado que “resulta curioso que aquello que hasta ayer era imprescindible para el PP de Alcoy, ahora ya no sea importante. Y no para que haya cambiado nada, sino porque ahora es su jefe de filas, Carlos Pastor, quien está a la Diputación y ha decidido eliminarlo. Sería interesante ver si Lirios García tendrá el mismo valor para sacar una nota de prensa criticándolo a él… ¿O esto ya no toca?”.

El PSOE ha recordado que "siempre hemos dicho que el bono consumo no era una fórmula perfecta, pero sí que suponía un apoyo puntual al comercio de proximidad. También denunciamos la hipocresía del discurso popular".

Así, Martínez ha señalado que “es vergonzoso que la misma Lirios García, que llegó a calificar el bono consumo como esencial, ahora se dedique a criticar el bono consumo joven impulsado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Un programa que, aunque modesto, apuesta por los jóvenes alcoyanos y trata de apoyar el comercio local al mismo tiempo que se trabaja en cuestiones tan importantes como el acceso a la vivienda o proyectos tractores como Rodes”.

"El argumentario del PP es el populismo de la derecha más rancia: defienden el comercio, pero cargan contra los sindicatos que defienden los trabajadores; hablan de ayudar los jóvenes, pero no quieren un observatorio que trabaje para facilitarlos el acceso en una vivienda; y al mismo tiempo atacan Rodes, que es un proyecto con capacidad de generar ocupación y nuevas oportunidades económicas para la ciudad", han denunciado desde las filas socialistas.

"Queremos dejar claro que no nos encontramos ante un simple cruce de declaraciones políticas, sino de datos objetivos: el PP ha eliminado los bonos consumo a la Diputación de Alicante, unos bonos que en Alcoy ha defendido con uñas y dientes. Al mismo tiempo, el PP de Alcoy nos ha atacado por, según ellos, destinar poco dinero al bono consumo joven, pero no ha dicho absolutamente nada de la decisión de su propio partido a la Diputación de eliminar completamente esta medida".

El PSOE ha recordado "las palabras del mismo presidente de la Diputación, Toni Pérez, que hace tan solo un año afirmaba que el bono consumo era una herramienta fundamental para ayudar las familias y dinamizar el comercio local". Y Martínez ha añadido: “Un año después, nada de nada. ¿Dónde están ahora sus palabras?”.

"El PP de Alcoy convirtió esta medida en su gran bandera, ahora tendrán que explicar por qué su Diputación, con su número 1 al frente, ha decidido cargársela. Y sobre todo tendrán que explicar si tienen intención de defender en Alicante lo mismo que predican en Alcoy, o si prefieren continuar con su doble vara de medir".