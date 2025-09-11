Ibi se sumerge en sus Moros y Cristianos

Ibi ya respira Moros y Cristianos por los cuatro costados. El pregón pronunciado por el alcalde Sergio Carrasco ha dado inicio oficial en la noche del jueves a las celebraciones, que vivirán sus días grandes entre el viernes y el domingo.

Cientos de personas han acudido al pregón de Ibi / INFORMACIÓN

Así, el pregón, seguido del tradicional pasacalles y la Olleta, ha anunciado que las Fiestas ya están aquí. Y este viernes tendrán lugar sus actos centrales con la Entrada Cristiana a partir de las 10:45 horas y la Entrada Mora a las 16:45 horas. Desfiles con los que los festeros y sus boatos llenarán de color, fantasía y elegancia las calles, acompañados de sus bandas de música.

Otra imagen del pregón / INFORMACIÓN

Los festejos proseguirán el sábado con la Entrada Infantil (11:15 horas), y al finalizar la Embajada del Contrabando. Por la tarde llegará el Alardo (17:00) y la Embajada Mora (18:30), y por la noche la Ofrenda de Flores a la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats (21:00).

Los músicos no han faltado al pregón para interpretar el himno / INFORMACIÓN

Y el domingo se cerrará la Trilogía Festera con la Guerrilla (8:00), seguida del Juicio Sumarísimo y Fusilamiento del Moro Traidor. Por la tarde llegará el Alardo (16:15) y la Embajada Cristiana (17:30) que permitirá la reconquista de Ibi por parte de la cruz. Y la Procesión (21:00) pondrá el colofón a los festejos.