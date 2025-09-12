Así se abre camino el Alcoy verde

Alcoy está ya inmersa en la profunda transformación de su entorno natural. El proyecto AlcoiBioUp, dotado con 3,5 millones y financiado en un 90 % con fondos europeos, se encuentra ya en marcha a través de una serie de licitaciones que buscan renaturalizar la ciudad.

Este programa está conformado por 13 actuaciones de las que solo queda una por adjudicar, estando el resto en marcha ya las obras o a punto de arrancar.

Y se centran especialmente en recuperar espacios degradados o infrautilizados vinculados a los barrancos, ríos y cauces urbanos, aprovechando su papel como conectores naturales para renaturalizarlos y conectarlos con los parques naturales del entorno.

Los trabajos incluyen el desbroce y eliminación de plantas invasoras / Juani Ruz

Además, la estrategia persigue aumentar el arbolado urbano, eliminar especies invasoras, fomentar la vegetación autóctona y convertir el espacio verde en un lugar funcional, accesible y educativo para la ciudadanía.

Y el impacto de este proyecto es ya visible en diferentes puntos. Los trabajos han llegado a la Rambla Baixa y al estanque de Buidaoli y ya se pueden ver limpios el Barranc del Cint, El Xorrador y La Vaguada.

Arrancaron en junio

Las labores de las primeras adjudicaciones dieron comienzo en junio con desbroces y limpieza, y las tareas incluyen también reforestaciones y habilitar senderos. Todo con el objetivo de renaturalizar la ciudad en un contexto de cambio climático.

La concejal de Transición Ecológica, Teresa Sanjuán, ha explicado que "AlcoiBioUp! es uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alcoy porque intentará renaturalizar todo el que es el cauce del río y toda la naturaleza que rodea nuestra ciudad, para poder disfrutar tanto de la naturaleza como para mejorar nuestra salud, gracias a que las zonas verdes mejoran el bienestar en la salud de los ciudadanos y ciudadanas".

Las labores del proyecto BioUp están permitiendo limpiar y recuperar los barrancos / Juani Ruz

Sanjuán ha recordado que "es un proyecto financiado por fondos europeos, gracias a los cuales podremos disfrutar y tener una ciudad más verde, más sostenible y más saludable".

1,2 millones

Uno de los principales proyecto, dotado con 1,2 millones, incluye intervenciones entre el río Serpis y la Zona Norte de Alcoy para mejorar la conectividad natural y peatonal con los barrancos de los ríos en un entorno actualmente degradado, con taludes erosionados y presencia de especies invasoras como la caña común y el ailanto, mantenimiento de lonas biodegradables, tutores y protectores de las plantaciones, así como control de vertidos y mejora de senderos, accesos y mobiliario urbano. La actuación incluye espacios como la antigua fábrica del Molí Albors, zonas de huerta y la antigua perrera municipal, cuya demolición está prevista.

En el río Barxell, sobre tramos ya recuperados e integrados en la ciudad mediante pasarelas, parques y recorridos deportivos, se prevén nuevas actuaciones para aumentar la vegetación autóctona y consolidar un corredor biológico conectado con espacios naturales como la Sierra de Mariola y la Font Roja.

Una operaria durante los trabajos / Juani Ruz

Así, se mejorará la accesibilidad desde la calle Caldera de Gas, se retirarán residuos y vehículos abandonados, y se canalizarán nacimientos de agua hacia zonas como el estanque de Buidaoli. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, promover la movilidad sostenible y favorecer el uso ciudadano del entorno fluvial.

Mobiliario urbano

También se incorpora la instalación de mobiliario urbano como mesas informativas, marquesinas de madera y apoyos isquiáticos pensados para personas con movilidad reducida y otras medidas.

Otro de los proyectos destacado, con un presupuesto de casi 900.000 euros, se centra en la mejora ambiental y de la conectividad ecológica en el Barranc del Cint y la zona de la Vaguada, dos áreas de alto valor natural, así como en la restauración de las funciones hidrológicas naturales del río.

Las labores están permitiendo renaturalizar el entorno fluvial de la ciudad / Juani Ruz

En concreto, en la zona del Barranc del Cint, se lleva a cabo la restauración y mejora medioambiental del Xorrador y de los puntos de agua que lo rodean. También se interviene en la balsa a la que llega el agua sobrante del manantial, donde se plantea introducir especies autóctonas como el gallipato, tras eliminar otras invasoras como la carpa común.

Malecón

Se actuará en la conservación del malecón existente y en la mejora de la zona recreativa para fomentar la educación ambiental. Por otra parte, se incorporarán paneles explicativos y se recuperará una senda para la conexión peatonal con el resto del cauce, conectando también con los huertos urbanos existentes en la periferia del núcleo urbano y con otros puntos de la ciudad mediante itinerarios ambientales.

Asimismo, se eliminarán especies invasoras, lo que permitirá restaurar la vegetación y la fauna mediante la introducción de especies autóctonas, favoreciendo así la continuidad ecológica a lo largo del cauce y su conexión con las intervenciones realizadas en otros barrancos de la zona.