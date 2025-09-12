Apoteosis festera en Ibi

Unas fantásticas entradas han dado inicio este viernes a los Moros y Cristianos de Ibi. Los festejos en honor a la Mare de Déu dels Desemparats se alargarán hasta el domingo, pero la apoteosis ha llegado con las comparsas tomando las calles.

La música, la suntuosidad, la elegancia y el colorido han hecho viajar a la ciudad a la Edad Media. Primero con la Entrada Cristiana por la mañana, y por la tarde la Entrada Mora.

Espectacular Entrada de las Fiestas de Moros y Cristianos en Ibi / Juani Ruz

Así cientos de festeros de las 14 comparsas con sus bandas de música han tomado el centro de Ibi, después de que el pregón anunciara la llegada de los Moros y Cristianos la noche antes. La espectacular Entrada Cristiana ha estado encabezada por su capitanía, que recae este año en Maseros, que han sorprendido con una carroza que replicaba la cúpula de la Iglesia, seguidos de Templarios, Cides, Mozárabes, Almogávares, Guerreros y Contrabandistas.

Y por la tarde la fastuosa Entrada Mora la ha liderado por la comparsa Argelianos, como capitanía del bando de media luna, seguida de Chumberos, Tuareg, Mudéjares, Almorávides, Beduinos y Piratas.

Programa de actos

Los festejos proseguirán este sábado con la Entrada Infantil (11:15 horas), y al finalizar la Embajada del Contrabando. Por la tarde llegará el Alardo (17:00) y la Embajada Mora (18:30), y por la noche la Ofrenda de Flores a la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats (21:00).

Y el domingo se cerrará la Trilogía Festera con la Guerrilla (8:00), seguida del Juicio Sumarísimo y Fusilamiento del Moro Traidor. Por la tarde llegará el Alardo (16:15) y la Embajada Cristiana (17:30) que permitirá la reconquista de Ibi por parte de la cruz. Y la Procesión (21:00) pondrá el colofón a los festejos.