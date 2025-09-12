Camilo Sesto ya reposa en su mausoleo de Alcoy

Camilo Sesto ya descansa en la que será su morada para la eternidad. Los restos del artista alcoyano, junto con los de sus padres, han sido trasladados a su mausoleo este viernes por la mañana en la más estricta intimidad, por deseo expreso de su familia. La urna con las cenizas de este cantante inmortal se encuentra ya en el panteón levantado en el cementerio San Antonio Abad de Alcoy.

Las señales de los últimos días indicaban que el momento estaba muy cercano, tal y como adelantó INFORMACIÓN el jueves. Su nombre y el de sus padres habían sido grabados en las últimas semanas en la pared exterior del recinto, y el mismo jueves se había sustituido los cajones de madera por una construcción de mármol para albergar las cenizas, dejando allí el cristal con las ventosas preparado para la inhumación.

Ademas de las cenizas se han depósitado este viernes flores en honor a Camilo / Juani Ruz

También el jueves se cambió el agua al estanque que rodea el mausoleo. Y este viernes, cuatro días después del sexto aniversario de su muerte y cuatro días antes del que hubiera sido su 79 cumpleaños, las cenizas de Camilo de sus padres se han sacado del cercano y pequeño nicho familiar, donde han reposado seis años, para depositarlas en un espacio más acorde con su grandeza.

El mausoleo está formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas. La más alta es el acceso al sepulcro, y desde ahí se pasa a la segunda estructura, de menor altura, que ya alberga los restos del artista. Todo rodeado por un estanque y con una puerta forjada que está rematada con lo que parece ser una hoja de laurel.

El diseño ha sido obra del arquitecto Miguel Botella Ruiz-Castillo, siendo financiado tanto el proyecto como la construcción por la hija del artista, sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento.

Inauguración de la estatua

Por otra parte, la Asociación Cultural Camilista de España ha organizado este sábado, coincidiendo este mes con el aniversario de su muerte y nacimiento, la inauguración a las 12:00 horas de la estatua realizada en su honor, cuya ubicación fue acordada en el patio de acceso a su futuro museo entre fans y Ayuntamiento. Un museo que se espera poder abrir las puertas a principios de año.

La estatua de bronce, de 1,90 metros de altura, ha costado 25.000 euros, siendo financiada a través de una campaña de micromecenazgo realizada por la Asociación Camilista de España, compuesta por todos los clubes de fans, como muestra de admiración hacia el artista alcoyano. Y es obra del escultor Manuel García Rey.

Además, de 18:00 a 19:30 se podrá visitar la sede del club de fans y a las 21:00 hay una cena y concierto de Los Dayson en la filà Guzmanes, cuyo acceso es solo con reserva.