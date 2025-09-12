La UA y los ayuntamientos de l'Alcoià y El Comtat buscan soluciones ante la centralización de la selectividad

Reunión entre la UA y ayuntamientos de l'Alcoià y El Comtat para abordar la problemática generada por la centralización anunciada para el próximo curso de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el Campus de San Vicente del Raspeig, según ha informado este viernes la Universidad de Alicante.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, recibió el jueves en su despacho del campus a los alcaldes de Alcoy, Toni Francés; Cocentaina, Rubén Muñoz; Muro, Vicent Molina y Banyeres de Mariola, Josep Sempere, en un encuentro clave para resolver las preocupaciones sobre la centralización de las PAU.

Diez institutos afectados en El Comtat y l'Alcoià Los centros afectados por esta centralización pertenecen a las comarcas de l’Alcoià- Comtat y siete de ellos son de Alcoy (CIPFP Batoi; Colegio La Salle, Escola d’Art i Superior de Disseny, IES Andreu Sempere, IES Pare Vitòria, Colegio Sant Roc i IES Cotes Baixes); uno, de Muro de Alcoy (IES Serra Mariola); uno de Cocentaina (IES Pare Arques) y uno de Banyeres de Mariola (IES Professor Manuel Broseta).

La reunión también contó con la presencia de los vicealcaldes de Alcoy y Cocentaina, Álex Cerradelo y Jordi Pla, respectivamente y, por parte de la Universidad de Alicante (UA), con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado; el de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea; el de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra Chorro y el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre, responsable de las pruebas en la UA.

Comisión de trabajo

Tras la exposición de motivos, ambas partes acordaron la creación de una comisión de trabajo que ponga sobre la mesa todos los aspectos a tener en consideración, desde las infraestructuras y servicios que se prestan, la seguridad o la asistencia médica y psicosocial, hasta la custodia de los exámenes, la composición de los tribunales o la movilidad, para explorar, conjuntamente, la búsqueda de soluciones que, sobre todo, “no supongan un menoscabo en la igualdad de oportunidades y beneficien al estudiantado de la zona”, coinciden en señalar.

"Centralizar las PAU obedece única y estrictamente a criterios académicos y, particularmente, de equidad para los estudiantes que, actualmente, se garantizan en el campus de San Vicente" Amparo Navarro — Rectora de la UA

La rectora reiteró que la decisión de centralizar las PAU obedece “única y estrictamente a criterios académicos y, particularmente, de equidad para los estudiantes que, actualmente, se garantizan en el campus de San Vicente” y se mostró “abierta y confiada” en lograr soluciones de consenso “aceptables y beneficiosas para todas las partes y que no vayan en detrimento del estudiantado afectado”.

Asistentes a la reunión / INFORMACIÓN

Alcaldes

Por su parte, los cuatro alcaldes, que basaron su argumentación, principalmente, en cuestiones relacionadas con los problemas de movilidad, también expresaron su confianza en lograr el acuerdo. En este sentido, incidieron también en que con la experiencia de estos 40 años albergando las pruebas “se pueda lograr superar cualquier obstáculo para seguir garantizando su viabilidad”, según la UA.

Hasta el pasado curso, las pruebas de las PAU se realizaban para estos municipios en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV). Pero el pasado julio la UA anunció la centralización de los exámenes a partir del curso 2025/2026.