Moros y Cristianos

El bando de la cruz reconquista Ibi

La guerrilla, el Alardo, la Embajada y la procesión pusieron el broche a un domingo cargado de emoción con el que culminan los días grandes de fiestas

Escenas en las calles de Ibi durante el Alardo.

José Gómez

Ibi despidió ayer su trilogía festera con una jornada intensa en emociones y pólvora. Desde primera hora, la ciudad volvió a despertar al estruendo de la Guerrilla de las 08:00, preludio del tradicional fusilamiento del Moro Traidor, que en esta ocasión corrió a cargo de la filà Chumberos. La escenificación, cargada de simbolismo, congregó a numerosos vecinos y visitantes en las calles del municipio.

El ambiente cambió de registro a media mañana con la Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen, a las 11:30, que llenó el templo y se consolidó como uno de los actos religiosos más destacados del calendario festero.

La tarde recuperó la épica con el Alardo, un espectáculo de arcabuces y pólvora que abrió paso a la Embajada Cristiana, donde se escenificó la reconquista del castillo y el desenlace de la batalla. El clamor del público acompañó a los embajadores en un acto que siempre mantiene la tensión dramática hasta el último instante.

Concluida la representación, la Vuelta al Castillo puso el acento en el futuro: allí se desvelaron los cargos que ostentarán el mando festero en 2026, cerrando así un ciclo y abriendo otro.

Los Chumberos, en el fusilamiento del Moro Traidor. | INFORMACIÓN

La jornada alcanzó su punto más espiritual a las 21:00 con la Solemne Procesión, cuando la Mare de Déu dels Desemparats recorrió de nuevo las calles de Ibi en un ambiente de recogimiento y emoción. Entre pólvora, música y fervor religioso, la villa vivió un cierre de fiestas que volvió a unir tradición, devoción y convivencia en torno a su patrona.

