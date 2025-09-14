El bando de la cruz reconquista Ibi

Ibi despidió ayer su trilogía festera con una jornada intensa en emociones y pólvora. Desde primera hora, la ciudad volvió a despertar al estruendo de la Guerrilla de las 08:00, preludio del tradicional fusilamiento del Moro Traidor, que en esta ocasión corrió a cargo de la filà Chumberos. La escenificación, cargada de simbolismo, congregó a numerosos vecinos y visitantes en las calles del municipio.

El ambiente cambió de registro a media mañana con la Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen, a las 11:30, que llenó el templo y se consolidó como uno de los actos religiosos más destacados del calendario festero.

La tarde recuperó la épica con el Alardo, un espectáculo de arcabuces y pólvora que abrió paso a la Embajada Cristiana, donde se escenificó la reconquista del castillo y el desenlace de la batalla. El clamor del público acompañó a los embajadores en un acto que siempre mantiene la tensión dramática hasta el último instante.

Concluida la representación, la Vuelta al Castillo puso el acento en el futuro: allí se desvelaron los cargos que ostentarán el mando festero en 2026, cerrando así un ciclo y abriendo otro.

Los Chumberos, en el fusilamiento del Moro Traidor. | INFORMACIÓN

La jornada alcanzó su punto más espiritual a las 21:00 con la Solemne Procesión, cuando la Mare de Déu dels Desemparats recorrió de nuevo las calles de Ibi en un ambiente de recogimiento y emoción. Entre pólvora, música y fervor religioso, la villa vivió un cierre de fiestas que volvió a unir tradición, devoción y convivencia en torno a su patrona.