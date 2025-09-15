Los agentes medioambientales denuncian la retirada de sus competencias de control sobre la caza mayor

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana ha denunciado que el nuevo decreto sobre ungulados que ultima la Generalitat supone la retirada de sus competencias en el seguimiento y el control de la caza mayor. Y por tanto ya no se verificarán los animales cazados, como jabalíes, arruís o ciervos, según esta entidad.

"Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales estamos preocupados por los cambios en la normativa de la Conselleria, en lo referente a la gestión cinegética, si finalmente no se aceptan nuestras alegaciones al articulado del decreto de ungulados", han explicado en un comunicado.

El colectivo ha explicado que mantuvieron una reunión con el conseller de Medio Ambiente el pasado 29 de mayo en Castellón, donde "le expusimos nuestras alegaciones y nos prometió que se nos daría la ocasión de debatirlas, pero lo cierto es que solo nos llamaron para comentar nuestro papel en el art 24. El resto de artículos que, a nuestro entender, con nuestras aportaciones mejoran el decreto y, en modo alguno van en contra de los fines del mismo, a día de hoy no hemos sido consultados y muchos nos tememos que, tras la reciente presentación de decreto en el Ayuntamiento de Xàbia, ya no sean tenidas en cuenta".

"Si este atropello a la profesión se consuma finalmente, será un contratiempo de difícil reparación, pero estamos seguros que, con el tiempo, conoceremos los verdaderos motivos, por los cuales en el borrador del decreto no nos mencionaban y su negativa para aceptar, o por lo menos darnos una explicación, para rechazar nuestras aportaciones", especialmente en los siguientes artículos.

Advierte que en el Art 6 "debe mencionar la información facilitada por los agentes medioambientales como conocedores del medio de los daños, problemática y poblaciones".

Sin control

En el 9.1a, "si se pretende conocer los resultados reales, necesariamente tiene que ser obligatorio la junta de carnes. Lo que no significa sacar del monte al animal. Esto se puede sustituir como se hizo en otros tiempos no muy lejanos, mostrando en el punto de reunión, una oreja y el rabo del animal abatido. También sería válido, mostrando una fotografía con fecha y hora y con el precinto puesto correctamente".

En el artículo 13 destacan que "en la era digital un mensaje con coordenadas, fotografías del lugar de abatimiento y del precinto usado correctamente, es lo mínimo que deben enviarnos. Esto está en los protocolos, se lleva haciendo sin problemas por ambas partes. No incluir esta obligación, como ya expresamos, supone un desconocimiento total de lo que realmente se caza en cada coto y sin posibilidad de comprobación posterior".

Unificar criterios en las tres provincias o que llegue el precinto digital "no vemos que justifique eliminar nuestras funciones. En la era digital prohibir que los agentes medioambientales, que estamos en medio natural, podamos recibir las coordenadas o una fotografía de las capturas de ungulados, no lo podemos entender. En las últimas publicaciones se dice que han sido capturados 54.548 jabalíes en la última temporada de caza. Si se niegan a que se realice obligatoriamente junta de carnes en las monterías y si ya no recibiremos los avisos, ni las fotografías por parte del cazador, ¿cómo podemos conocer los datos reales de capturas?", alertan.

"Ante esta falta de respuesta, hemos pedido ayuda a todos los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y ahora a la prensa. Esperamos que se pueda mejorar el decreto antes de su aprobación".