Alicante no se libra de la sequía y cierra un año hidrológico con un déficit de lluvias de hasta el 30 %

En dos semanas se cierra el año hidrológico 2024/2025. Y lo hace con un déficit de lluvias de hasta un 30 % en la provincia de Alicante, salvo en la Marina Alta, que vuelve a sus registros normales tras un ejercicio 2023/2024 desastroso.

Así, pese a la clara mejora en las precipitaciones, la sequía persiste, la cuenca del Segura está al borde de entrar en situación de alerta y los pantanos del norte, de la cuenca del Júcar, están mejor que en 2024, pero siguen bajo mínimos.

El año hidrológico abarca del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año, y el anterior fue el más seco y caluroso desde que hay registros en la provincia de Alicante. Llovió una media de un 56 % menos de lo habitual, con especial impacto en la Marina Alta, zona donde tradicionalmente se registran las precipitaciones más copiosas, con un desplome del 69 %. En la Vega Baja el desplome fue del 65 %.

Juani Ruz

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha hecho balance del año hidrológico que se cerrará a finales de mes. Aunque evidentemente los datos son provisionales, no es previsible que cambien mucho ya. No hay a la vista lluvias abundantes, al margen de situaciones de inestabilidad aisladas como la vivida a principios de la pasada semana.

Y se prevé además un otoño cálido y seco, eso sí con el riesgo siempre presente de que se pueda desatar una dana que traiga lluvias torrenciales.

El climatólogo ha explicado que ha sido un año hidrológico "cierto déficit de precipitaciones en gran parte de las comarcas de Alicante, salvo la Marina Alta", que ha recuperado registros que entran dentro de la normalidad". Así, ha destacado que "el año 2024/2025 no ha sido un año de grandes cantidades de lluvia acumulada".

"Ha sido un año hidrológico de cierta normalidad aunque con déficit de precipitaciones, que se han movido entre un 70 y un 80 % de lo que cabría esperar a lo largo del año hidrológico. Pero la situación no ha mejorado lo suficiente como para sacar a la provincia de la sequía" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y es que ha recordado que en el pasado otoño la dana que arrasó l'Horta Sud de València no afectó a la provincia, y "luego las lluvias de primavera tampoco fueron muy abundantes en la provincia de Alicante, lo fueron más en el interior y sur peninsular. Por tanto podríamos hablar de un año de cierta normalidad aunque con déficit de precipitaciones, que se han movido entre un 70 y un 80 % de lo que cabría esperar a lo largo del año hidrológico", pero "la situación no ha mejorado lo suficiente como para sacar a la provincia de la sequía".

El embalse de Amadorio en la Marina Baixa permanece bajo mínimos desde finales de 2023 / Alex Domínguez

Precaución

Ante estos datos, Olcina ha advertido que "no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir con nuestras prácticas de precaución en el gasto del agua, de ahorro, ya que sabemos que nuestra provincia pasa más años de déficit de precipitaciones que de abundancia".

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha concluido que "aunque podemos hablar de cierta normalidad en los últimos doce meses, no ha sido un año excepcionalmente lluvioso ni mucho menos", por lo que no ha sacado a la provincia de la sequía.

"Necesitamos que llueva de manera habitual, dentro de la media de los otoños. Pero los modelos apuntan a un otoño con poca lluvia en general" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y ha añadido que esto hace que la provincia afronte el próximo año hidrológico que arrancará el 1 de octubre "con la necesidad de que llueva de manera habitual, dentro de la media de los otoños".

"De momento ha empezado el otoño climático que arranca el 1 de septiembre. Y salvo las tormentas del pasado martes de momento no se ve un horizonte de precipitaciones abundantes. Y los modelos para este otoño nos hablan de un otoño no caluroso pero sí con temperaturas por encima de lo normal, y con poca lluvia en general", aunque ha recordado que "basta que se te forme una dana y te dejé 300 litros y ya te he arreglado el año pluviométrico".

La falta de precipitaciones obliga a no bajar la guardia y a mantener medidas de ahorro

"Por tanto es un año de necesidad de seguimiento de la situación atmosférica y de la evolución de las posibles precipitaciones. Y sin poder bajar la guardia en el gasto del agua". Un abastecimiento que cada vez más depende del agua desalada.

Estado de los embalses

En cuanto a los embalses, los del norte de la provincia que dependen sobre todo de las lluvias y extracción de pozos, se han recuperado pero siguen bajo mínimos y muy lejos por ejemplo del agua que albergaban hace dos años. Así, en la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el pantano de Beniarrés alberga, según los datos del pasado viernes, 4,84 hectómetros cúbicos, es decir está al 17,63 % de su capacidad, fijada en 27 hm3. Hace un año tenía solo 2,74 hm3, pero hace dos años albergaba 12,92, casi el triple que ahora.

El pantano de Beniarrés, en imagen de archivo / Juani Ruz

En cuanto a Guadalest, dispone de 3,38 hm3, al 26 % de su capacidad máxima, establecida en 13 hm3, cuando hace un año disponía de 2,56. Una ligera mejora, pero en 2023 tenía 8,62 hm3, más de triple.

Y el pantano de Amadorio, que recibe también aportes de la desalinizadora de Mutxamel, tiene 1,68 hm3, con una capacidad máxima de 16 hm3, cuando hace un año albergaba 1,75 hm3 y hace dos años 4,76 hm3.

Los pantanos de Guadalest y Beniarrés presentan una mejora respecto a 2024 pero siguen bajo mínimos, con una tercera parte de las reservas que albergaban hace dos años

En cuanto a la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los dos pantanos que hay en el sur de la provincia se nutren sobre todo del trasvase y la desalinizadora de Torrevieja. Y su estado es parecido al del año pasado. El embalse de La Pedrera contiene 44 hm3, al 18,3 % de su capacidad de 246 hm3, cuando el pasado año tenía 50 y en septiembre de 2023 albergaba 56.

Y el de Crevillent dispone de 8,7 hm3, al 68,6 % de su capacidad máxima fijada en 13 hm3. Hace un año acogía 8,96 hm3, y en 2023 8,37 hm3.

Precipitaciones

Según los datos de Avamet del presente año hidrológico, sin contar el mes de septiembre, destaca que muchos puntos de la Marina Alta ha recuperado registros de más de 1.000 litros por metro cuadrado en el interior, destacando los 1.500 de La Vall d'Ebo. Los acumulados se mueven entre los 600 y los 900 litros en general.

En El Comtat se han movido entre los 500 y los 700 litros, la Marina Baixa y l'Alcoià se han movido entre los 300 y los 500 litros, mientras que l'Alacantí y el Baix Vinalopó se han rondado los 200 o 300 litros. En el Medio y Alto Vinalopó las precipitaciones se han movido en torno a los 250 litros, y en la Vega Baja sobre los 200. Cifras en general por debajo de la media.

Los efectos del reventón húmedo en la Vega Baja / INFORMACIÓN

De cualquier forma, a finales de mes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hará balance del año hidrológico y ofrecerá datos concretos de la media de precipitaciones en cada comarca.

Los agricultores, al límite

Así, la situación en el campo sigue siendo límite tras un año hidrológico en el que las lluvias han estado por debajo de lo habitual, pero que han permitido salvar cultivos en última instancia. Desde Asaja Alicante su presidente José Vicente Andreu ha explicado que en la cuenca del Segura "estamos con una restricción del riego de entre el 20% en el regadío tradicional de antes de 1933, y del 30 % en los posteriores. Es decir, no es que vayamos a entrar en alerta. Es que vamos al precipicio del secano con la peor situación de reservas del país".

"La situación en la Vega Baja es muy preocupante. Ahora estamos al borde del precipicio. Si no llueve estamos muertos" José Vicente Andreu — Presidente de Asaja-Alicante

Y "a esto hay que sumar la locura de unas nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que aún habiendo a agua como ahora hay en la cabecera del Tajo, nos deja secos. Es una absoluta aberración para la despensa invernal de España y Europa. Y ya se sabe si dejas vaciar la despensa... lo siguiente es pasar hambre".

Así, ha alertado que la situación en la Vega Baja es "muy preocupante", y "con esta base de incertidumbre, ¿Quién se anima a iniciar nuevos proyectos?", por lo que augura un mal futuro al sector.

Respecto al año hidrológico que se cierra este mes, Andreu ha recordado que "nos salvó la lluvia. Porque los embalses no se han recuperado. Las primeras lluvias fueron las de octubre, que no nos hicieron daño en Alicante y que permitieron salvar el inicio de la campaña de hortalizas de invierno. En Navidad volvió a llover, lo que permitió sacar la campaña de hortalizas. Y por último las de primavera que nos han salvado el verano. Pero ahora estamos al borde del precipicio. Si no llueve estamos muertos".

Y la previsión es en un principio que sea un otoño más seco de lo habitual. Todo en manos del cielo.