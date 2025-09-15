Así altera el cambio climático los ciclos de sequía

El cambio climático ha alterado también los ciclos de sequías y de lluvias más abundantes que hasta hace unas décadas se producían. Un ejemplo está ahora en la finalización del año hidrológico en la provincia de Alicante, que ha sido mucho más lluvioso que el desastroso año anterior, pero no lo suficiente para sacar a la región de la sequía.

Y es que lo que antes eran periodos de sequía de al menos tres o cuatro años, ahora se acortan pero son más intensos. Y esto dificulta además establecer ciclos claros y establecer por ejemplo si ahora estamos en un ciclo de sequía o de lluvias.

Así se encuentra la pinada en la zona de El Moncayo en Guardamar tras la tala de cientos de pinos / Áxel Álvarez

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "en el contexto de cambio climático, las sequías son mas cortas en duración pero mas intensas en reducción de precipitaciones. Por eso en un año podemos pasar de la abundancia a la sequía. Y esto afecta a nuestro territorio y a la cabecera del Tajo".

El climatólogo ha apuntado que antes los ciclos eran de al menos tres o cuatro años. Ahora se producen sequías intensas de uno o dos años, lo que pone en jaque los sistemas de abastecimiento agrario principalmente y en algunas comarcas en urbano como la Marina Alta", algo que se pudo ver el pasado año, cuando la caída del 70 % en las precipitaciones en la región más lluviosa de la provincia hizo que incluso se produjeran cortes en el suministro humano.