El blindaje del puente Fernando Reig de Alcoy para evitar otra rotura de sus tirantes

Objetivo: prevenir cualquier nuevo problema en el puente Fernando Reig detectando cualquier anomalía de forma temprana. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está instalando en este viaducto, principal salida de la ciudad, una serie de sensores para monitorizar su comportamiento estructural y geotécnico.

Así, se busca blindar esta infraestructura clave de Alcoy, de forma que se pueda actuar antes y evitar por ejemplo que permanezca 20 meses cerrado. Algo que ocurrió en 2016, cuando se rompió uno de sus 38 tirantes, lo que obligó a invertir 10 millones en la sustitución de todos estos elementos de sujeción.

Los trabajos de instalación de los sensores empezaron a finales de agosto / Juani Ruz

El ministerio adjudicó el pasado febrero el contrato para la instrumentación, monitorización y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Esta licitación incluía dos taludes y 12 puentes, con un coste total de 6,5 millones de euros. Y uno de los viaductos es el de Alcoy.

"Con la instalación de sensores se puede controlar en tiempo real el estado del puente y evitar un susto como el de 2016" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, fuentes de Transportes y de la Subdelegación del Gobierno en Alicante han explicado a INFORMACIÓN que en el puente Fernando Reig "se está actualmente instalando instrumentación precisa para monitorizar parámetros como la temperatura de la estructura, el movimiento de las juntas y aceleraciones en tablero".

Tramo competencia del Gobierno central

El alcalde, Toni Francés, ha recordado que el puente Fernando Reig "es una infraestructura estratégica de Alcoy, y de hecho es la única parte de la antigua carretera nacional 340 que no se ha cedido al Ayuntamiento, ya que se excluyó debido precisamente a su envergadura. El susto de 2016 obligó al Gobierno central a realizar una inversión de 10 millones de euros, algo completamente inviable para el Ayuntamiento".

Así, el primer edil ha destacado que "con la instalación ahora de sensores se puede controlar en tiempo real el estado del puente y evitar un susto como el de 2016, cuando durante unas tareas de mantenimiento ordinario se produjo la rotura".

Labores para instalar los sensores en el puentes Fernando Reig / Juani Ruz

Y ha apuntado que "estamos muy contentos" que el Ministerio de Transporte utilice, como también hace el Ayuntamiento en otros ámbitos, 'información sensorizada' que permite actuar de forma temprana".

Patologías

Esta actuación del Gobierno arrancó a finales de agosto y tiene como objetivo "prevenir posibles patologías de grandes infraestructuras como puentes y taludes, y contribuir a su mantenimiento y conservación". Y para ello se están instalando los equipos instrumentales necesarios para la obtención y suministro de datos de alta calidad y el seguimiento y análisis de ingeniería.

Así, "se mejorará el conocimiento del estado de los puentes y laderas objeto del contrato, dotándoles de sistemas que permitan la detección temprana de patologías y sean capaces de obtener información fiable y de calidad en base a la cual aplicar conceptos avanzados de seguimiento e interpretación".

La actuación ha incluido la instalación de sensores de medida para cada una de las magnitudes de las que se deban suministrar datos, con sus mangueras de cableado, conectores, cajas de concentración, etc. También se ha contemplado un sistema de adquisición de datos, un sistema de postproceso y reelaboración de la información, que permita transformar, en tiempo real, las medidas obtenidas en parámetros objeto de control, ya sean valores calculados o derivados.

El puente Fernando Reig durante las labores de instalación de los sensores / Juani Ruz

Del mismo modo, también se contará con un sistema informático de visualización in situ y almacenamiento, con capacidad adecuada al volumen de datos previsto, dotado de conexión permanente a internet con transmisión de datos a la plataforma de monitorización de la Dirección General de Carreteras en tiempo real.

Seguimiento continuo

Así, habrá un seguimiento continuo y análisis estructural empírico, incluyendo un informe mensual sobre el mismo, así como informes anuales de estado y análisis. Este contrato está financiado por los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa para la transformación digital del Ministerio.

El lote del contrato en el que está incluido el puente alcoyano tiene un presupuesto de dos millones e incluye, además, otros tres puentes en Cantabria, La Rioja y Cuenca. El de Alcoy es el único de la Comunidad Valenciana incluido en esta licitación.