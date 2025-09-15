Este es el Consell de la Agrupación del PSOE de Alcoy

La Agrupación Socialista de Alcoy ha aprobado crear su Consell, con el apoyo del 92,11 % de los asistentes a la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 11 de septiembre.

La sede de la agrupación acogió esta asamblea por la que se aprobó el reglamento del Consell de la Agrupación Local de Alcoy. Este consejo lo formarán los exsecretarios generales locales Francisco Giner, Amando Vilaplana, Toni Francés y Jordi Martínez, junto con la socialista que ahora ocupa el cargo, la edil Lorena Zamorano.

Según el reglamento aprobado, el Consell se configura como un órgano interno, consultivo y no vinculante, con el fin de ser un espacio de reflexión, memoria y asesoramiento estratégico para la ejecutiva local que lidera Zamorano tras el proceso de elección que culminó el pasado junio.

Zamorano durante su intervención en la asamblea / INFORMACIÓN

Entre sus objetivos destacan: transmitir la experiencia acumulada, promover la cohesión interna, fomentar la cultura política basada en los valores socialistas y contribuir en el análisis del contexto local, según ha explicado este lunes el PSOE.

Dos veces al año

Este órgano se reunirá al menos dos veces en el año y podrá ser convocado de manera extraordinaria cuando lo solicite la coordinación, la ejecutiva local o un tercio de sus miembros. Sus deliberaciones requerirán un cuórum mínimo del 40 % y los acuerdos se tomarán por mayoría simple.

El Consell elegirá una persona secretaria con un mandato de dos años, encargada de coordinar las reuniones, elaborar las actas y representar a este órgano ante la Ejecutiva Local. Además, podrá elevar recomendaciones e informes que servirán de apoyo en decisiones estratégicas o en procesos de relevo y resolución de conflictos internos.

"Sus miembros se comprometen a actuar con lealtad y respeto institucional, fomentar la memoria histórica y preservar la confidencialidad de las deliberaciones. El reglamento también prevé la redacción de una memoria anual de actividades y deja abierta la posibilidad de modificarlo con el voto favorable de la mayoría absoluta de la asamblea", han añadido desde el PSOE.