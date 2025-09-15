Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La estatua de Camilo Sesto ya luce en su futuro museo de Alcoy

La obra, financiada por los fans del artista, se ha ubicado en el patio del edificio que albergará su colección museística

Inauguran la estatua de Camilo Sesto en Alcoy

Inauguran la estatua de Camilo Sesto en Alcoy / Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy

Jose A. Rico

Camilo Sesto ya tiene una estatua en su honor en Alcoy. La obra fue inaugurada el pasado sábado, y se ubica en el patio de su futuro museo, que se espera abrir a principios de 2026. Fans venidos de diferentes partes de España e incluso de otros países como México, Chile o Venezuela presenciaron este emotivo acto.

Un sentido homenaje que se celebró días después del sexto aniversario de su muerte, el 8 de septiembre, y poco antes del que hubiera sido su 79 cumpleaños, este martes 16 de septiembre. Y después de que el pasado viernes se trasladaran por fin sus cenizas a su mausoleo en el cementerio San Antonio Abad de Alcoy.

Un momento de la inauguración

Un momento de la inauguración / Club de Fans de Alcoy

Así, la Asociación Cultural Camilista de España rindió homenaje al artista con la inauguración de la escultura en el patio de acceso a su futuro museo entre fans y Ayuntamiento. Un emplazamiento acordado entre fans, que han costeado la obra, y el Ayuntamiento. Este museo, cuya reforma ya se ha terminado y ahora queda su musealización, se ubica en el edificio histórico ubicado en el número 44 de la calle El Camí, construido en 1879-1880 y que durante años acogió el antiguo asilo.

"La estatua ha sido costeada por fans de todo el mundo para que esté en la ciudad de Alcoy. Y está en el mejor sitio, que es el patio de su museo, donde también estará el vehículo de Camilo"

Vicente Mullor

— Vicepresidente del Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy

La estatua de bronce, de 1,90 metros de altura, con el artista con un micrófono en una mano y la otra extendida hacia el público, reproduce una pose característica de Camilo. Ha costado 25.000 euros, siendo financiada a través de una campaña de micromecenazgo realizada por la Asociación Camilista de España, compuesta por todos los clubes de fans, como muestra de admiración hacia el artista alcoyano. Y es obra del escultor Manuel García Rey, según ha explicado este lunes Vicente Mullor, vicepresidente del Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy.

La estatua de bronce mide 1,90 metros

La estatua de bronce mide 1,90 metros / Club de Fans de Alcoy

Mullor ha explicado que "la estatua ha sido costeada por fans de todo el mundo para que esté en la ciudad de Alcoy. Y está en el mejor sitio, que es el patio de su museo, donde también estará el vehículo de Camilo". Y es que la familia ha cedido al museo el Mercedes Benz antiguo de color dorado con que el cantante se desplazaba. Y que cuenta con una pegatina de "Más Moral" blanquiazul en referencia al equipo de fútbol del Alcoyano.

"Se cumple el sueño y el deseo de muchísimos fans que han contribuido para que esta escultura de Camilo Sesto sea haga realidad"

Toni Francés

— Alcalde de Alcoy

3,5 años en hacerse realidad

Munllor ha explicado que la estatua de bronce tiene una altura de 1,90 metros y un peso aproximado de 190 kilogramos, estando terminada con una pátina de cuero viejo con veladura de verde. Y ha destacado la gran cantidad de personas que acudieron al acto, tanto de fuera de España como de otras regiones del país como Murcia, Mallorca o Canarias. Y ha añadido que ha sido un proyecto que ha tardado 3,5 años en realizarse.

Por su parte, el alcalde Toni Francés, que acudió a la inauguración, manifestó que "se cumple el sueño y el deseo de muchísimos fans que han contribuido para que esta escultura de Camilo Sesto sea haga realidad. Hemos podido ponerla y donde mejor completa mejor el sueño también de Camilo Sesto, en el futuro museo dedica a su vida y trayectoria y que miles y miles de personas vendrán a verlo".

