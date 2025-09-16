Más de 400 personas rechazan en Alcoy el genocidio de Israel en Gaza

Más de 400 personas se han concentrado este martes por la tarde en Alcoy para denunciar el genocidio que sufre Gaza a manos de Israel.

Los participantes han pedido además con una cacerolada el cese de las relaciones comerciales con el país hebreo, que ha empezado la invasión final de la ciudad de Gaza.

El acto se ha celebrado en la Plaza de España de Alcoy, convocado por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, Fin al Comercio de Armas con Israel y BDS País Valencià.

Más de 400 personas han asistido a la concentración en la Plaza de España / Juani Ruz

Muchos de los participantes han acudido con banderas de Palestina y pañuelos palestinos, exhibiendo si apoyo al pueblo gazatí y exigiendo a la comunidad internacional que intervenga para paralizar el genocidio.

Así, se han mostrado carteles y pancartas de "Netanyahu asesino", "Embargo de armas a Israel ya". La profesora del Cefire de Alcoy Sofía Moltó ha sido la encargada de leer el manifiesto para reclamar el cese de la masacre y que se rompan las relaciones comerciales con Israel.

Al acto han asistido el alcalde Toni Francés, así como otros representantes del PSOE, Compromís y Guanyar y ediles de izquierdas de Muro y Cocentaina.