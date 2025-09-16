Choque entre Alcoy y Generalitat por el bloqueo del nuevo CDT

El PSOE de Alcoy ha urgido este martes a la Conselleria de Turismo a poner en marcha cuanto antes el Centro de Turismo (CDT) de Interior de Alcoy. Una rueda de prensa prevista para la mañana, horas después de que la Generalitat haya contestado al Ayuntamiento para mantener un encuentro el 2 de octubre para abordar un tema en el que han chocado la administración local y la autonómica este martes.

El Consell ha cargado este martes contra el Consistorio, achacando la demora en abrir estas instalaciones al retraso de las obras del Parque Tecnológico de Rodes y que hasta el pasado 28 de agosto el Consistorio no propuso formalmente la cesión.

Y el ejecutivo ha respondido que el complejo lleva terminado desde el 30 de agosto de 2024 y que llevan desde enero apremiando para reunirse y ponerlo en marcha y firmar el convenio a través de varios escritos.

Necesidad apremiante

El alcalde Toni Francés, acompañado por la concejal de Turismo Lorena Zamorano y el diputado autonómico del PSPV Mario Villar, ha ofrecido frente al edificio que albergará el nuevo CDT una intervención en la que ha urgido a la Generalitat a poner en marcha este proyecto, destacando que las instalaciones están terminadas desde hace un año, y solo hace falta dotarlas de personal y abrirlas.

El Gobierno valenciano se encuentra en un estado de parálisis, de inoperancia absoluta y total y que no ha sido capaz en todos estos meses de reunirse con el Ayuntamiento de Alcoy para hablar de cuál es la estrategia y la fecha de apertura del CDT" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, el alcalde ha informado que por fin en la tarde del lunes la Generalitat respondió a las peticiones del Consistorio para formalizar el convenio para proceder a la apertura de las instalaciones, vinculándolo a la rueda de prensa que había convocada y a la presión que se está realizando desde el grupo socialista en las Cortes, y la denuncia realizada a finales de agosto por parte de la Corporación.

Y ha añadido que si es así como actúa la Generalitat, reaccionando a este tipo de medidas, el Ayuntamiento continuará en la misma línea para conseguir que el proyecto sea una realidad.

El primer edil ha agradecido el apoyo de Villar y del Grupo Socialista en las Cortes "a este proyecto tan importante no solo por Alcoy sino para todas las comarcas de interior del sur de la provincia de València y del norte de la provincia de Alicante", que busca "potenciar ese turismo inteligente, dinámico y activo".

El Parque Tecnológico de Rodes, donde se ubicará el CDT / INFORMACIÓN

Y ha denunciado "la falta de rumbo y de estrategia de dirección del gobierno valenciano, que se encuentra en un estado de parálisis, de inoperancia absoluta y total y que no ha sido capaz en todos estos meses de reunirse con el Ayuntamiento de Alcoy para hablar de cuál es la estrategia y la fecha de apertura del CDT".

Presión

Así, ha señalado que tras la insistencia del Ayuntamiento y del PSOE en las Cortes, "después de meses sin respuesta, sin dar una cita a la demanda de reunión constante que tanto personalmente como por escrito le hemos hecho a la conselleria, ha sido a partir de estas preguntas que se han registrado en las Cortes Valencianas y también de la reclamación pública que hicimos como Ayuntamiento en la Generalitat Valenciana", cuando se ha movido por fin la conselleria.

El alcalde ha informado que a última hora de la tarde del lunes la conselleria firmó un escrito para mantener un encuentro el 2 de octubre, para una "primera reunión técnica para abordar la apertura del CDT de Alcoy. Casualmente, horas antes de esta rueda de prensa y por tanto, yo creo que es una reacción que sabían que hoy iba a pasar, que era la reivindicación necesaria e insistente por parte de nosotros".

Generalitat

Por su parte, tras la rueda de prensa, desde la Conselleria de Turismo han recordado que "en Alcoy la actividad formativa está plenamente garantizada mediante los cursos que se imparten en el centro de FP Batoi, mientras se culmina el proceso administrativo del CDT de Rodes".

"La Generalitat ha mantenido siempre su compromiso con el proyecto, garantizando los recursos económicos necesarios pese a los continuos retrasos en la ejecución de las obras por parte del Ayuntamiento, que obligaron a reprogramar y adaptar los presupuestos anuales" José Manuel Camarero — Secretario autonómico de Turismo

Y han destacado que "desde 2020, incluyendo el primer semestre de 2025, se han realizado 108 cursos en los que se ha formado a 1.389 participantes. Además, hay actualmente 6 cursos que ya están programados para septiembre-octubre de este año".

En cuanto a que el nuevo CDT siga cerrado, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha explicado que "la Generalitat ha mantenido siempre su compromiso con el proyecto, garantizando los recursos económicos necesarios pese a los continuos retrasos en la ejecución de las obras por parte del Ayuntamiento, que obligaron a reprogramar y adaptar los presupuestos anuales".

"El Ayuntamiento de Alcoy mandó la solicitud formal para negociar la gestión del inmueble el pasado 28 de agosto" José Manuel Camarero — Secretario autonómico de Turismo

Además, ha destacado que "el Ayuntamiento de Alcoy mandó la solicitud formal para negociar la gestión del inmueble el pasado 28 de agosto". De cualquier forma ha confirmado que "no obstante, hemos convocado al alcalde de Alcoy el próximo 2 de octubre a las 12 horas en la sede de Turisme en Valencia para hablar sobre las instalaciones".

Réplica

Por su parte la edil de Turismo ha lamentado que el PP local tuviera la comunicación de la conselleria antes que llegará a manos del propio alcalde, ya que está fechada el 15 de septiembre a las 18:57 horas pero ha entrado por registro en el Ayuntamiento el martes 16 a las 10:38, después de la rueda de prensa, siendo informado de su existencia por la prensa, a la que habría llegado a través de los populares.

"El gobierno del Botànic mantuvo el compromiso y los recursos, y el año pasado, cuando tocaba al PP al frente de la Generalitat asumir los compromisos, ya no hemos tenido ninguna noticia hasta hemos denunciado la parálisis y falta de proyecto y estrategia en materia de turismo" Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Zamorano, que a su vez es secretaria local del PSOE, ha destacado que "el gobierno del Botànic mantuvo el compromiso y los recursos, y el año pasado, cuando tocaba al PP al frente de la Generalitat asumir los compromisos, ya no hemos tenido ninguna noticia hasta hemos denunciado la parálisis y falta de proyecto y estrategia en materia de turismo, y en concreto de turismo en las comarcas de interior". Y ha recordad que desde enero el Ayuntamiento viene solicitando a la Generalitat la formalización del convenio en diferentes escritos.

El nuevo CDT supone una formación del siglo XXI que aquí no se está haciendo a nivel de interior. El CDT necesita unas instalaciones que llevan esperándose nueve meses y que creo que no es de recibo" Mario Villar — Diputado autonómico del PSOE

Y ha denunciado que "no hay previsión de que tenga, al menos en los presupuestos de la Generalitat, dotación para personal y equipamiento".

Y Villar ha destacado la importancia que tiene en CDT para la zona, ya que "supone una formación del siglo XXI que aquí no se está haciendo a nivel de interior. El CDT necesita unas instalaciones que llevan esperándose nueve meses y que creo que no es de recibo. El gobierno de Mazón vuelve a demostrar que no tiene estrategia, que no tiene actividad en turismo para saber hacia dónde va y por supuesto, hay una falta de estrategia tremenda en la zona de interior".