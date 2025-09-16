Una exhibición de drones medicalizados para el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes acogerá el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data de Alcoy. Una cita que se celebrará el 15 y 16 de octubre, y que entre sus actividades incluye una exhibición de drones medicalizados.

Esta cita organizada por el Ayuntamiento y la UPV ha sido presentado este martes en Rodes por el alcalde Toni Francés y el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu.

Y este congreso será punto de encuentro para profesionales, investigadores, empresas y administraciones interesados en como la innovación tecnológica transforma las ciudades y las empresas.

"El congreso ofrece una nueva oportunidad para mostrar las nuevas tendencias en torno a las tecnologías y la inteligencia artificial, y una oportunidad para proyectar la ciudad de Alcoy como ciudad innovadora" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, habrá ponencias, mesas redondas y casos prácticos sobre big data, inteligencia artificial, "blockchain" y aplicaciones en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la movilidad y la sostenibilidad.

Del mismo modo se presentará el proyecto Alcoin, prueba de concepto de moneda local. La entrada es gratuita con inscripción previa que ya se puede realizar a través de este enlace.

El alcalde ha explicado que entre las actividades se incluye una exhibición de drones medicalizados "de gran formato", dentro del proyecto de la Agencia Estatal de Innovación sobre un proyecto de transporte medicalizado a través de drones, en el que participa Alcoy junto con la UPV y la Conselleria de Sanidad.

"Es una magnífica oportunidad para situar a Alcoy en el mapa de la innovación, y nos permitirá mostrar a toda la sociedad que somos un referente en el ámbito de las ciudades Smart City y de la tecnología aplicada" Pau Bernabeu — Director del Campus de Alcoy de la UPV

Y ha destacado que se trata de "un congreso muy interesante y con muchas novedades, ponentes importantísimos, referentes a nivel nacional y una nueva oportunidad para mostrar las nuevas tendencias en torno a las tecnologías y la inteligencia artificial, y una oportunidad para proyectar la ciudad de Alcoy como ciudad innovadora".

Y Bernabeu ha destacado entre los actos previstos la ponencia que impartirá el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Ignasi Belda, y este congreso "es una magnífica oportunidad para situar a Alcoy en el mapa de la innovación, y nos permitirá mostrar a toda la sociedad que somos un referente en el ámbito de las ciudades Smart City y de la tecnología aplicada".