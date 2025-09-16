Una exhibición de drones medicalizados para el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data
El Parque Tecnológico de Rodes de Alcoy acogerá el 15 y el 16 de octubre la cita organizada por el Ayuntamiento y el Campus de la UPV
El Parque Tecnológico Urbano de Rodes acogerá el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data de Alcoy. Una cita que se celebrará el 15 y 16 de octubre, y que entre sus actividades incluye una exhibición de drones medicalizados.
Esta cita organizada por el Ayuntamiento y la UPV ha sido presentado este martes en Rodes por el alcalde Toni Francés y el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu.
Y este congreso será punto de encuentro para profesionales, investigadores, empresas y administraciones interesados en como la innovación tecnológica transforma las ciudades y las empresas.
"El congreso ofrece una nueva oportunidad para mostrar las nuevas tendencias en torno a las tecnologías y la inteligencia artificial, y una oportunidad para proyectar la ciudad de Alcoy como ciudad innovadora"
Así, habrá ponencias, mesas redondas y casos prácticos sobre big data, inteligencia artificial, "blockchain" y aplicaciones en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la movilidad y la sostenibilidad.
Del mismo modo se presentará el proyecto Alcoin, prueba de concepto de moneda local. La entrada es gratuita con inscripción previa que ya se puede realizar a través de este enlace.
El alcalde ha explicado que entre las actividades se incluye una exhibición de drones medicalizados "de gran formato", dentro del proyecto de la Agencia Estatal de Innovación sobre un proyecto de transporte medicalizado a través de drones, en el que participa Alcoy junto con la UPV y la Conselleria de Sanidad.
"Es una magnífica oportunidad para situar a Alcoy en el mapa de la innovación, y nos permitirá mostrar a toda la sociedad que somos un referente en el ámbito de las ciudades Smart City y de la tecnología aplicada"
Y ha destacado que se trata de "un congreso muy interesante y con muchas novedades, ponentes importantísimos, referentes a nivel nacional y una nueva oportunidad para mostrar las nuevas tendencias en torno a las tecnologías y la inteligencia artificial, y una oportunidad para proyectar la ciudad de Alcoy como ciudad innovadora".
Y Bernabeu ha destacado entre los actos previstos la ponencia que impartirá el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Ignasi Belda, y este congreso "es una magnífica oportunidad para situar a Alcoy en el mapa de la innovación, y nos permitirá mostrar a toda la sociedad que somos un referente en el ámbito de las ciudades Smart City y de la tecnología aplicada".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- Aemet rebaja la alerta a amarilla tras dejar las tormentas más de 70 litros
- Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo
- Y tras la alerta roja por calor... aviso amarillo por lluvias en Alicante
- Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros
- Camilo Sesto ya reposa en su mausoleo de Alcoy
- Los rayos provocan dos incendios en el norte de la provincia de Alicante
- La tormenta perfecta que pone en jaque a Alicante en caso de un incendio forestal