Castalla revive sus tradiciones y bailes con Les Danses

Las tradiciones y el baile serán los protagonistas en las calles de Castalla el próximo fin de semana con la celebración de Les Danses 2025. Se trata de una festividad castelluda declarada como Bien de Relevancia Local (BRL) Inmaterial y es una muestra genuina del arraigo de las tradiciones locales.

El Ayuntamiento de Castalla y la Comisión de les Danses, cuentan con la colaboración de El Sogall, para organizar un programa de actividades que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre, con ensayos durante toda la semana, danzas y pasacalles.

El cartel de Les Danses 2025 / INFORMACIÓN

De hecho, estos días la comisión ha llevado a cabo algunos ensayos en diferentes espacios de la localidad para preparar la celebración. La calle Central, la Placeta de l’Era dels Cavalls, la glorieta del Convent y la Placeta del Carreter han sido las ubicaciones elegidas para estos ensayos.

El programa

Además, a partir del viernes, se celebrarán los actos propios de Les Danses 2025. Así, el viernes, 19 de septiembre, a las 20:00 horas, comenzará el pasacalle y la recogida de los Reyes de la Dansa. A continuación, sobre las 20:30 horas, se llevará a cabo la Dansa con la participación de las típicas “carasses”. El sábado, a las 18:00 horas comenzará el desfile y recogida de los Reyes y a las 19:00 horas se hará la Dansa con la participación de “carasses”. Finalmente, el domingo, 21 de septiembre, acabarán los actos con el desfile y la recogida de los Reyes a las 18:00 horas y la “Dansa amb rascat” a las 19:00 horas.

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha remarcado “la importancia de Les Danses para el patrimonio cultural del municipio. Además, es nuestro único Bien de Relevancia Local Inmaterial y hay que preservarlo”.

El primer edil ha defendido “mantener estos bailes populares como una seña de identidad y tradición que gracias a la participación popular cada vez está más viva”. Finalmente, el alcalde ha animado a “los vecinos y vecinas de Castalla a participar en esta fiesta” y ha invitado “a ciudadanos de otras localidades cercanas a visitarnos durante el próximo fin de semana para conocer les Danses de Castalla”.