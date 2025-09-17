La novedad motorizada que incorporará la Feria Modernista de Alcoy

La Feria Modernista que se celebra la próxima semana en Alcoy estrenará un tren turístico. El servicio, con recorrido especial decorado con motivos modernistas, funcionará del 26 al 28 de septiembre y permitirá acercar el centro a personas otros barrios.

Así, este tren turístico recorrerá las principales calles de la ciudad durante ese fin de semana. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa Vectalia, que ya presta este servicio en Navidad y que ha querido sumarse ahora a la Feria Modernista.

"La Feria Modernista ya es uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de nuestra ciudad. Con el tren turístico conseguimos que el público disfrute de una experiencia diferente y totalmente inmersiva" Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Tal como ha explicado la regidora de Turismo, Lorena Zamorano, este miércoles en la presentación, "lleva tiempo funcionando el tren turístico en Navidad. El grupo Vectalia quería participar y se ha sumado a la feria. Es una novedad muy importante que ampliará todavía más la oferta para la ciudadanía y los visitantes, y además permitirá a las personas que viven en otros barrios acercarse en el centro, puesto que estos días no funciona el transporte urbano habitual”.

Estos son los horarios y recorrido El tren de la Feria Modernista de Alcoy funcionará en el siguiente horario: viernes 26 de septiembre de 17 a 21:40 horas (última salida a las 21:00), sábado 27 de septiembre de 9 a 15 horas (última salida a las 14:20) y de 16:30 a 21:50 horas (última salida a las 21:10), y domingo 28 de septiembre de 9:30 a 14:10 horas (última salida a las 13.30). La salida será desde la plaza Al-Azraq, continuará por Entença hasta la calle Víctor Espinós -donde habrá una segunda parada ante la Agencia de Lectura Uixola- y seguirá por Mestre Espí, Alameda Camilo Sesto y el Pont de Sant Jordi hasta la plaza de España, donde se iniciará el viaje de vuelta.

El tren turístico estará decorado con imágenes modernistas y el proyecto se irá mejorando en futuras ediciones. A diferencia del tren de Navidad, en esta ocasión habrá ida y vuelta.

El recorrido tendrá una duración aproximada de 40 minutos y el precio será de 5 euros ida y vuelta. Los niños y niñas hasta los 4 años podrán viajar de manera gratuita siempre que no ocupan plaza y vayan acompañados de una persona adulta.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web habilitada para ello. Además, Vectalia sorteará viajes en su perfil de Instagram y otras redes sociales entre el 20 y el 24 de septiembre.

