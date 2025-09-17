¿En qué quieren los alcoyanos invertir 400.000 euros?
El Ayuntamiento presenta la duodécima edición de los presupuestos participativos, que permiten a la ciudadanía decidir los proyectos a ejecutar
Alcoy ha presentado este miércoles una nueva edición de los presupuestos participativos, con los que la ciudadanía decide a qué se destinan 400.000 euros de las cuentas municipales a partir de enero de 2026.
Este mecanismo de democracia directa y participación ciudadana se viene realizado desde hace 12 años de manera ininterrumpida. Y está abierto a la participación de todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Alcoy a fecha del 1 de agosto de 2025.
Tal como ha señalado la regidora de Participación Ciudadana, Aroa Mira, este año se presentan dos novedades: por un lado, el impulso de acciones específicas para conseguir una mayor implicación de la gente joven, y por parte, la creación de una mesa técnica y política con representación de todos los grupos municipales, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza en el proceso.
"Los presupuestos participativos son ya un referente en nuestra ciudad y una muestra clara de participación real y efectiva. Además, podemos decir que actualmente está finalizado el 80 % de las acciones elegidas en las últimas ediciones"
El calendario de esta edición arranca el próximo 22 de septiembre con el periodo de presentación de propuestas, que se podrá realizar hasta el 5 de octubre, tanto a las urnas distribuidas por la ciudad como en línea a través del web alcoiparticipa.com.
Paralelamente, se han programado talleres participativos a la Asociación de Vecinos Font Roja en diferentes periodos: del 22 al 28 de septiembre, del 29 de septiembre al 5 de octubre y del 3 al 9 de noviembre, siempre a las 18 horas y con inscripción previa mediante el correo alcoiparticipa@alcoi.org,
Valoración técnica
Una vez finalizada esta fase, las propuestas serán valoradas por los técnicos municipales y sometidas a un proceso de validación y recogida de avales, que tendrá lugar entre octubre y noviembre.
Posteriormente, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, se publicará la lista de propuestas viables y no viables. El periodo de votación tendrá lugar del 9 al 15 de diciembre, y los resultados se darán a conocer antes del 31 de diciembre de 2025.
Según ha remarcado la regidora, el proceso “es ya un referente en nuestra ciudad y una muestra clara de participación real y efectiva. Además, podemos decir que actualmente está finalizado el 80% de las acciones elegidas en las últimas ediciones, lo cual evidencia que no solo se decide, sino que también se ejecuta”.
Toda la información detallada sobre el funcionamiento y el reglamento se puede consultar en el documento disponible en la web municipal. Reglamento de los Presupuestos Participativos 2026
