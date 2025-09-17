¿En qué quieren los alcoyanos invertir 400.000 euros?

Alcoy ha presentado este miércoles una nueva edición de los presupuestos participativos, con los que la ciudadanía decide a qué se destinan 400.000 euros de las cuentas municipales a partir de enero de 2026.

Este mecanismo de democracia directa y participación ciudadana se viene realizado desde hace 12 años de manera ininterrumpida. Y está abierto a la participación de todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Alcoy a fecha del 1 de agosto de 2025.

Tal como ha señalado la regidora de Participación Ciudadana, Aroa Mira, este año se presentan dos novedades: por un lado, el impulso de acciones específicas para conseguir una mayor implicación de la gente joven, y por parte, la creación de una mesa técnica y política con representación de todos los grupos municipales, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza en el proceso.

"Los presupuestos participativos son ya un referente en nuestra ciudad y una muestra clara de participación real y efectiva. Además, podemos decir que actualmente está finalizado el 80 % de las acciones elegidas en las últimas ediciones" Aroa Mira — Concejal de Participación Ciudadana

El calendario de esta edición arranca el próximo 22 de septiembre con el periodo de presentación de propuestas, que se podrá realizar hasta el 5 de octubre, tanto a las urnas distribuidas por la ciudad como en línea a través del web alcoiparticipa.com.

Paralelamente, se han programado talleres participativos a la Asociación de Vecinos Font Roja en diferentes periodos: del 22 al 28 de septiembre, del 29 de septiembre al 5 de octubre y del 3 al 9 de noviembre, siempre a las 18 horas y con inscripción previa mediante el correo alcoiparticipa@alcoi.org,

Valoración técnica

Una vez finalizada esta fase, las propuestas serán valoradas por los técnicos municipales y sometidas a un proceso de validación y recogida de avales, que tendrá lugar entre octubre y noviembre.

Posteriormente, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, se publicará la lista de propuestas viables y no viables. El periodo de votación tendrá lugar del 9 al 15 de diciembre, y los resultados se darán a conocer antes del 31 de diciembre de 2025.

Según ha remarcado la regidora, el proceso “es ya un referente en nuestra ciudad y una muestra clara de participación real y efectiva. Además, podemos decir que actualmente está finalizado el 80% de las acciones elegidas en las últimas ediciones, lo cual evidencia que no solo se decide, sino que también se ejecuta”.

Toda la información detallada sobre el funcionamiento y el reglamento se puede consultar en el documento disponible en la web municipal. Reglamento de los Presupuestos Participativos 2026