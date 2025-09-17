La Rosaleda "rebrota" de nuevo en Alcoy por orden judicial

Los árboles regresan a La Rosaleda 25 años después. Una vez que se terminaron en julio las obras de reforma del parking subterráneo necesarias para recuperar la capa vegetal de encima del complejo, esta semana se han retomado los trabajos que quedan pendientes. Unas labores que se habían pospuesto al 15 de septiembre para evitar las altas temperaturas y garantizar así la viabilidad de las especies a plantar.

De esta forma, los árboles ya están regresando a esta emblemática plaza. Los operarios están echando la tierra y reforestando la zona con una treintena de ejemplares, según ha explicado la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, dando así cumplimiento a la sentencia del TSJ de 2005, refrendada después por el Supremo.

Los árboles vuelven a poblar ya La Rosaleda de Alcoy / Juani Ruz

El fallo declaró ilegal la actuación ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al no respetar la zona verde, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ordenaba reponerla en las mismas condiciones que existían originalmente, incluida una capa vegetal de 80 centímetros apta para el arbolado.

La obra ha tenido un coste de casi 4,4 millones de euros y ha supuesto una intervención profunda en la estructura y cimentación del aparcamiento, así como la sustitución completa de varias instalaciones. Esto ha obligado además a cerrar el parking, cuya reapertura se tramita, y a trasladar la escultura de San Jorge, lo que se ha aprovechado para rehabilitar la estatua, que se espera regrese tras la reforestación.

Tres prórrogas

Los trabajos arrancaron el 30 de enero de 2024 con un plazo de 10 meses, por lo que debían terminar el 30 de noviembre. Pero han acumulado tres prórrogas y el 30 de junio finalizó la tercera, realizando el Ayuntamiento una recepción de las obras parcial y dando tres semanas improrrogables a la adjudicataria para que resolviera deficiencias detectadas, lo cual quedó solventado a finales de julio.

Una "plaza dura" durante un cuarto de siglo La polémica obra realizada en 2001 y declarada ilegal cuatro años después por el TSJ convirtió La Rosaleda en lo que coloquialmente se denomina una "plaza dura", con la salvedad de que había varias jardineras y un pequeño espacio con arbustos y algunos árboles, pero que no tenían nada que ver con lo que había antes. Y fue un recurso ante los tribunales de la Colla Ecologista La Carrasca la que abrió la vía judicial y ha permitido ahora que se recupere este espacio verde. El arreglo de la zona verde de La Rosaleda empezó a encarrilarse a finales de 2020, cuando ya hacía 13 años del fallo del Supremo que respaldó al TSJ, ordenando su restitución. Ese mismo año se redactó el proyecto, que salió a licitación en los últimos días de 2022. Sin embargo, el concurso quedó desierto, debido entre otras cosas a que la inflación había hecho que los precios quedaran desfasados. Por ello, hubo prácticamente que duplicar el importe. Y el segundo concurso ha permitido ahora acometer las obras, que empezaron en enero de 2024 y enfilan su recta final con la reforestación.

Los motivos de estas prórrogas respaldadas por los técnicos se debieron a la falta de mantenimiento de instalaciones clave como el sistema contra incendios y el alumbrado, que tuvieron que ser adaptadas a la normativa vigente; los efectos del temporal de lluvias que afectó la zona en agosto y septiembre de 2024, coincidiendo con la ejecución del forjado de la cubierta; y los retrasos provocados por subcontratistas afectados por la dana del 29 de octubre del mismo año.

Tierra para volver a cubrir La Rosaleda / Juani Ruz

Del mismo modo, se acordó retrasar la plantación hasta el 15 de septiembre poder asegurar la supervivencia de las distintas especies que incluyen arbolado y plantas arbustivas y tapizantes, sensibles a las altas temperaturas del periodo estival. Un último paso que se está llevando a cabo ahora.

Además de contemplar el proyecto esta nueva sobrecarga estructural de la capa de tierra y arbolado, lo que ha hecho necesaria la intervención en la cimentación y estructura del recinto, se han incluido mejoras en la urbanización de la plaza para hacerla más accesible, verde y agradable para la ciudadanía.