La obra que inicia Alcoy 13 años después de la rotura de un puente

Ya están en marcha las obras del nuevo vial de acceso al polígono industrial Santiago Payà-Sant Benet, 13 años después de la rotura del puente que ha mantenido cortada esta infraestructura, siendo empleados accesos provisionales.

La edil de Industria, Elisa Guillem, ha mostrado su satisfacción por el inicio por fin de las actuaciones, las cuales está previsto que finalicen en 12 meses.

El acceso lleva 13 años inutilizado / INFORMACIÓN

Con esta obra se resolverá un problema surgido en abril de 2012, cuando se produjo una rotura del puente de acceso a la zona a causa de un derrumbe de los terrenos. Desde aquel momento se habían puesto en marcha medidas provisionales, y ahora llega la solución definitiva, la cual consiste en la eliminación del puente existente, la consolidación de la vertiente mediante un muro de escollera y la construcción del nuevo vial.

“Con esta actuación se da solución definitivamente a un problema que sufren las más de 30 empresas de la zona” Elisa Guillem — Concejal de Industria de Alcoy

Para Guillem, con estas actuaciones “se da solución definitivamente a un problema que sufren las más de 30 empresas de la zona” y destaca que “es esencial garantizar el desarrollo de estas industrias y los puestos de trabajo que generan”. Además, afirma que con esta intervención también se facilitará la atracción de nuevas empresas.

700.000 euros más

Las actuaciones están valoradas en 2.262.248,34 euros, con IVA incluido, después de se incrementará en 700.000 euros (un 41 %) el presupuesto tras quedar desierto el concurso en 2024.

La concejal de Industrial en su visita a las obras que acaban de empezar / INFORMACIÓN

Y las llevará a cabo la empresa Pavasal. De hecho, además de la inversión municipal, este era uno de los proyectos para los cuales la concejalía solicitó ayudas de la Ivace y también cuenta con subvención de Diputación.

En definitiva, la edil ha finalizado destacando que “desde el inicio de la legislatura, con el nuevo gobierno municipal de coalición, se estableció como prioridad en el ámbito industrial este nuevo vial de acceso a Santiago Payà. Ahora lo hacemos realidad”. Y también, ha querido agradecer la implicación de los técnicos de los diferentes departamentos que están haciendo posible esta obra.