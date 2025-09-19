Alcoy celebra este domingo la tradicional Romería a la Font Roja

La tradicional Romería a la Font Roja tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, dentro de los actos de celebración de la Festividad de la Virgen de los Lirios. Se trata de un festejo de Interés Turístico Provincial, muy arraigado en la ciudad.

La jornada comenzará con la Despertà a las 6 de la mañana, y a las 7 horas se iniciará la Romería desde la Real Parroquia de San Mauro y San Francisco con la Imagen Peregrina de la Virgen.

Cabe destacar que comenzará 15 minutos más tarde del horario que hasta ahora era el habitual. A su paso por el cementerio, se rezará un responso en memoria de los difuntos. Durante el trayecto, las filaes Muntanyesos y Aragoneses ofrecerán timonet a los asistentes, manteniendo una tradición muy querida.

"La Romería a la Font Roja es una de las tradiciones más queridas por los alcoyanos y alcoyanas" Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

La llegada de la imagen a la Font Roja está prevista para las 10:30 horas, momento en que se realizará la recepción solemne. Posteriormente, a las 12 horas, tendrá lugar la Misa frente al Santuario, con la participación del Coro de Alcoy. El acto contará también con la actuación de la Casa de Andalucía y con una dansà popular organizada por el Grup de Danses Carrascal, que pondrá el toque festivo y tradicional a la jornada.

Servicio especial de bus

Como en años anteriores, habrá un servicio especial de autobuses, con salidas desde la calle San Tomás cada 20 minutos, desde las 6:30 hasta las 16 horas. El precio del viaje será de 2 euros por persona, mientras que los jubilados y los menores de 4 años podrán viajar gratuitamente.

Los actos previos, que tendrán lugar el sábado 20 de septiembre, serán la Eucaristía a las 18:30 horas y la posterior Ofrenda de Flores a las 20 horas.

Cabe destacar que estos actos, históricamente consolidados, tienen un valor cultural y comunitario que trasciende su origen religioso, hasta el punto de que la Romería ha sido reconocida oficialmente como celebración de Interés Turístico Provincial.

Asimismo, desde la organización se pide a los participantes que colaboren en la limpieza y el mantenimiento del paraje natural, y que sigan en todo momento las indicaciones de los organizadores y colaboradores, con el fin de garantizar el buen desarrollo de la celebración.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha recordado que "la Romería a la Font Roja es una de las tradiciones más queridas por los alcoyanos y alcoyanas. Es un acto que une devoción, cultura e identidad colectiva, y que cada año consigue reunir a centenares de personas en torno a nuestra patrona. Invitamos tanto a los vecinos de la ciudad como a los visitantes a participar y disfrutar de una fiesta que nos identifica y nos emociona a todos".