La DGT se lleva a Alicante los exámenes de conducir de Alcoy

Alcoy pierde su servicio de exámenes teóricos de conducir. Al menos de forma provisional. Este viernes 150 alumnos de las autoescuelas de la comarca se han tenido que desplazar a Alicante para pasar las pruebas teóricas, según ha denunciado el PP.

La razón es que el Ayuntamiento no ha firmado todavía un convenio con la Dirección General de Tráfico (DGT) para poner en marcha, dentro de un año, un aula informatizada para realizar allí los exámenes. El PP también ha relacionado el traslado con las "malas condiciones" de las instalaciones donde se realizaban hasta ahora, algo que han negado de plano fuentes municipales.

El pasado agosto la DGT comunicó al Ayuntamiento la necesidad de firmar ya un convenio para disponer en el plazo de un año de la citada aula. Y mientras los exámenes se seguirían realizando en papel y en Alcoy. Pero la imposibilidad del Consistorio en firmar ese acuerdo sin antes realizar una valoración del coste, ya que incluye equipos informáticos y requiere de dotación presupuestaria, ha hecho que desde este viernes provisionalmente se trasladen las pruebas a Alicante.

Fuentes municipales han destacado que en cuanto se firmara el acuerdo, los exámenes volverían a Alcoy y seguirían haciéndose en papel hasta que estuviera en marcha la nueva aula. Pero se está estudiando ese convenio y su coste.

Por su parte el PP ha denunciado "la grave dejadez y falta de gestión del gobierno municipal del PSOE, que ha derivado en la pérdida de un servicio esencial para la ciudadanía. La Dirección General de Tráfico ha comunicado oficialmente que dejará de realizar las pruebas teóricas en el centro desplazado de Alcoy, al considerar que el aula habilitada no cumple las condiciones exigibles".

“Esta decisión es la consecuencia de la inacción, inoperancia y pasotismo del alcalde y todo su gobierno, que no le ha importado que Alcoy se quede sin un servicio esencial para la ciudadanía" Santi Carbonell — Concejal del PP de Alcoy

"La decisión supone que, a partir de ahora, los exámenes teóricos se trasladarán de manera definitiva a Alicante, obligando a los aspirantes alcoyanos a desplazarse fuera de la ciudad para poder obtener el permiso de conducir. Y como consecuencia, a partir de 2026 Alcoy se quedará sin poder realizar también las pruebas prácticas", ha lamentado el PP.

Responsabilidad

Desde el Partido Popular han denunciado que el gobierno municipal, que se ha negado a firmar el convenio de colaboración con la DGT. El Ayuntamiento era responsable de garantizar que el aula cumpliera con las condiciones necesarias, pero la falta de gestión ha provocado que la Jefatura Provincial de Tráfico cierre definitivamente el servicio en Alcoy".

El concejal del PP Santi Carbonell ha señalado que “esta decisión es la consecuencia de la inacción, inoperancia y pasotismo del alcalde y todo su gobierno, que no le ha importado que Alcoy se quede sin un servicio esencial para la ciudadanía. No es la primera vez que la DGT reclamaba mejoras, pero los socialistas, junto a sus socios de Compromís, han preferido mirar hacia otro lado y dejar a Alcoy sin exámenes de conducir”.

Carbonell añade que “desde el Partido Popular lamentamos profundamente que Alcoy pierda este servicio que durante más de 30 años estuvo en nuestra ciudad”.

Hay que recordar que hace 20 años Tráfico amenazó con llevarse los exámenes a Alicante si no se solventaba las deficiencias que presentaban las instalaciones de Alcoy, siendo finalmente subsanadas.

