La emblemática pieza ibera que regresa a Alcoy

Una de las joyas más destacadas del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo d’Alcoi, el Vas dels Guerrers de La Serreta, ha regresado a la ciudad tras permanecer varios meses en el MARQ de Alicante. Este valioso recipiente ibérico, datado en el siglo III aC, ha formado parte de la exposición temporal “Ciudades de luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant”, que ha explorado los orígenes y la evolución histórica de la ciudad de Alicante.

El préstamo de esta pieza singular, un gran vaso ceremonial decorado con un friso pintado de gran detalle, ha sido una de las aportaciones más relevantes a la muestra, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

"El regreso de la pieza subraya la estrecha colaboración entre instituciones culturales de la provincia de Alicante y la importancia del patrimonio arqueológico compartido” Ignacio Trelis — Concejal de Patrimonio Histórico de Alcoy

Su presencia ha contribuido a contextualizar el territorio de la Contestania ibérica y su importancia en el sureste peninsular, puesto que la decoración del vaso representa una narrativa visual única con escenas de figuras humanas y animales, así como un combate entre dos jóvenes guerreros.

La exposición, abierta al público entre el 20 de diciembre de 2024 y el 7 de septiembre de 2025, ha superado los 58.000 visitantes, consolidándose como un gran éxito de público y difusión patrimonial.

Un tesoro cultural

Con su regreso a Alcoy, el Vas dels Guerrers de La Serreta vuelve a estar disponible para el público local y los turistas que visitan el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo d’Alcoi, reafirmándose como un tesoro cultural de la ciudad.

La pieza ya se puede visitar en el Museu Arqueológic / INFORMACIÓN

Hallado en el yacimiento de La Serreta, el Vas dels Guerrers es una pieza clave para comprender la sociedad guerrera y aristocrática ibérica, y su vuelta a Alcoy constituye una excelente noticia para el patrimonio cultural de la ciudad.