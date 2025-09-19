Picnic, bailes y recreaciones históricas: Todo lo que puedes hacer en la Feria Modernista de Alcoy

Del 22 al 28 de septiembre, Alcoy se convierte en un escenario vivo donde las calles, plazas y edificios recuperan la esencia de finales del siglo XIX y principios del XX. La VIII Semana y Feria Modernista de Alcoy invita a vecinos y visitantes a un viaje en el tiempo, recreando con rigor y entusiasmo el periodo modernista que marcó una etapa de esplendor cultural, económico y social para la ciudad.

La programación arranca el próximo lunes y hasta el domingo 28 se irán sucediendo desde conferencias y talleres hasta representaciones teatrales, recreaciones históricas, bailes y excursiones. El lunes, el descubrimiento del cartel oficial inaugura el ciclo, acompañado por dulzainas y la presencia de autoridades.

Poco después, la Casa de Cultura acoge la primera conferencia, dedicada a la huella de Timoteo Briet en el cementerio de Alcoy, recordando al arquitecto que dejó una impronta inconfundible en el modernismo local. No es casual: este año la Feria está dedicada al famoso arquitecto Timoteo Briet, en reconocimiento a la importancia de su legado en la arquitectura del centro de la ciudad de Alcoy.

La semana continúa con propuestas que combinan creatividad y reflexión. El martes arranca con un taller de maquillaje modernista, pensado para quienes desean perfeccionar su caracterización de época. Por la tarde se presenta el número XIV de la revista Arte, Humanidades y Cultura, consolidando el vínculo entre la feria y la investigación académica.

El sábado tiene lugar el picnic modernista en el parque de Cervantes. / Juani Ruz

El miércoles el día comienza con una recreación fotográfica en el antiguo Hospital de Oliver, que invita a retratar la atmósfera de principios del siglo XX en un escenario cargado de historia. Por la tarde, en Àgora, se organiza un taller solidario de sombreros y tocados, mientras que en la Casa de Cultura se desarrolla la conferencia «Entre el vici i la misèria: els condemnats de la modernitat», un repaso a las sombras de aquel tiempo. La jornada culmina con la primera sesión del Cineclub modernista, donde el cine mudo transporta a los asistentes a los inicios de la gran pantalla.

El jueves 25 pone el foco en la reflexión social. A las 19:00 horas, en el colegio Carmelitas La Presentación, se presenta la conferencia sobre Joaquina de Vedruna, pionera en educación y transformación social. Media hora más tarde, Àgora acoge una charla sobre la vida según género y estatus socioeconómico, que revela las desigualdades de la época. La jornada cierra con otra sesión de cine mudo.

Pregón, pasacalles y bailes

El viernes marca el inicio del ambiente festivo con un pregón y pasacalles que transforma el centro histórico en un hervidero de música, color y trajes modernistas. Ese mismo día, los bailes populares ambientados en la época comienzan a llenar las plazas.

El sábado y domingo la ciudad late al ritmo de la Feria Modernista en la Glorieta, que se consolida como epicentro de actividades. Allí se concentran puestos, talleres, representaciones y juegos infantiles tradicionales, en un espacio pensado para todas las edades. La ambientación callejera, reforzada por decoraciones, música y danzas, convierte cada rincón del casco histórico en un escenario al aire libre.

Uno de los platos fuertes es la recreación del mercado modernista en la Plaza del Ayuntamiento. Desde las 10 de la mañana del sábado, el visitante puede pasear entre puestos que evocan los inicios del siglo pasado. Asimismo, el protagonismo también se lo lleva el picnic modernista en el parque de Cervantes, un espacio natural que se llena de manteles, cestas y trajes de época, evocando las excursiones campestres de la burguesía de principios del siglo XX.

Pero además, la cita alcanza su máxima expresión en las recreaciones temáticas, que abordan episodios distintos de finales del XIX o principios del XX. Estos montajes congregan a centenares de personas caracterizadas, que representan manifestaciones, actos sociales o acontecimientos históricos.

Un espejo de la identidad alcoyana

La Feria Modernista es un ejercicio de memoria colectiva. Alcoy, ciudad industrial y emprendedora, vivió entre 1850 y 1919 un auge que transformó su tejido urbano, económico y cultural. La arquitectura modernista, visible en edificios como la Casa del Pavo, la Casa d’Escaló o el propio Círculo Industrial, es reflejo de aquel dinamismo.

La calidad de las vestimentas, la implicación de asociaciones culturales y la respuesta del público han convertido esta cita en un referente dentro del calendario festivo. / Juani Ruz

La calidad de las vestimentas, la implicación de asociaciones culturales y la respuesta del público han convertido esta cita en un referente dentro del calendario festivo de la Comunidad Valenciana. En apenas ocho ediciones, la Semana y Feria Modernista de Alcoy ha consolidado un modelo que combina cultura, turismo y participación ciudadana.

El atractivo radica en esa inmersión colectiva: no se trata solo de asistir a un espectáculo, sino de vivirlo en primera persona. De ahí que la feria atraiga a un público diverso, desde expertos en patrimonio y turismo cultural hasta familias que encuentran en las calles una propuesta lúdica y educativa.

«Me maravilla cómo mi pueblo es capaz de hacer tan bien todo lo que se propone»

Lorena Zamorano, concejala de Turismo de Alcoy

Lorena Zamorano, concejala de Turismo de Alcoy, en uno de los actos de la Feria Modernista. / Juani Ruz / INFORMACIÓN

Patrimonio, cultura, comercio, gastronomía y turismo se dan la mano en una semana que no solo recupera una época clave de la ciudad, sino que también la proyecta hacia el futuro. La concejala de Turismo de Alcoy, Lorena Zamorano, destaca la importancia de este evento para Alcoy, cuáles son sus novedades y por qué engancha tanto a vecinos y visitantes.

¿Qué significa para Alcoy la celebración anual de la Fira Modernista? ¿Qué impacto tiene este evento en la vida cultural y turística de la ciudad?

Significa situar a la ciudad como destino cultural. Significa también generar riqueza, puesto que la ciudad en estos días acoge visitantes y turistas. Y no solo a nivel turístico, sino que activa el sector comercial y la restauración también a nivel interno en un periodo, septiembre, que tras las vacaciones estivales no solía ser demasiado prometedor. Alcoy, con este certamen, ha conseguido distinguirse en el plano nacional siendo referente en la celebración de la Feria Modernista. Con ello hemos conseguido visibilizar un recurso patrimonial infravalorado durante décadas: el patrimonio modernista.

En los últimos años se ha trabajado con dedicación y método llevando a cabo estudios, investigaciones, catálogos y la propia puesta en valor de los edificios. Todo este trabajo conjunto, en el que se ha implicado la sociedad, ha permitido incorporarnos a la Ruta Europea del Modernismo junto con referentes nacionales como Barcelona. Ahora toca celebrarlo y arraigar una festividad que nos identifica como pueblo. Porque en la Semana Modernista no se habla solo de arte y arquitectura: se divulga una época en la que nuestra ciudad fue pionera en muchos aspectos y referente en otros, como la burguesía industrial y la lucha obrera. Aspectos que nos definen como sociedad y que aún hoy marcan nuestro carácter.

¿Hay alguna novedad destacable en esta edición?

Hay que decir que incluso en las propuestas tradicionales existe novedad: teatro, exposiciones, conferencias… Todo cambia, la temática cambia cada año. Pero, además, cabe apuntar la incursión de la gastronomía con la realización de un show cooking de plantas comestibles que se utilizaban antaño para cocinar y que en muchos casos seguimos manteniendo. Conoceremos el origen de estos platos y las técnicas de elaboración y conservación. Destacar también la incorporación de un tren turístico que recorrerá la ciudad y conectará los barrios con el centro histórico, donde se desarrolla la feria.

¿Cuál cree que es el secreto para que la feria se haya convertido en tan pocos años en una de las más populares y fotografiadas?

El secreto es tener un tejido asociativo tan numeroso, activo e implicado en la vida social como tiene Alcoy. La sociedad alcoyana siempre ha sido muy activa a todos los niveles: cultural, social, sindical, empresarial, vecinal, etc. Todos estos sectores están representados en la Semana Modernista. Tenemos un amplio elenco de entidades de muy diversa índole que programan actividades y participan en el certamen.

Otro factor a destacar es la preocupación por el detalle. El esmero por las cosas bien hechas se percibe en la indumentaria, en la preparación y puesta en escena de toda la actividad, y sobre todo en el discurso. Se cuida de ofrecer un relato veraz y documentado. Pienso que se aprecia verdad, tradición y cultura de la que se aprende y se respeta.

¿Qué importancia tiene la recuperación de la indumentaria modernista en este evento?

Es el detalle que realmente nos transporta a esa época. Sin la indumentaria difícilmente nos pondríamos en situación, faltaría algo. La indumentaria nos acerca también a otros aspectos, nos ayuda a definir las distintas clases sociales y con ello nos ofrece un argumento para la investigación y recreación de hechos históricos sucedidos durante esas décadas.

¿Qué actividades recomendaría personalmente a quienes visitan Alcoy por primera vez durante la feria?

El pregón y el pasacalles, donde se aprecia toda la diversidad de vestuario. El mercado tradicional que se recrea en la Plaza de España. Un paseo por la Glorieta, jardín público modernista donde se instala la feria de turismo y tradición. La manifestación obrera por la calle San Nicolás, teatro en las plazas, pícnic modernista, bailes, exhibiciones diversas. Hay que venir: la Feria Modernista no defrauda y no deja indiferente.

¿Cómo vive usted estos días?

Uff… casi me desdoblo en diez para poder acudir a todo. Pero es una satisfacción ver cómo la ciudad viaja al 1900 cada año, ver las calles llenas de gente vestida de época, saludándose educadamente sin conocerse, sonriendo. Me maravilla cómo mi pueblo es capaz de hacer tan bien todo lo que se propone.

Programa de actos

Lunes 22 de septiembre

19:00h. Descubrimiento del Cartel anunciador.

19:30h. Conferencia «L’obra de Timoteo Briet en el cementeri d’Alcoi».

Martes 23 de septiembre

17:00h. Taller de maquillaje modernista.

19:00h. Presentación del número XIV de la revista «Arte, Humanidades y Cultura».

Miércoles 24 de septiembre

11:00h. Recreación fotográfica en el antiguo Hospital de Oliver.

17:30h. Taller solidario de sombreros y tocados modernistas en Àgora.

19:00h. Conferencia «Entre el vici i la misèria: els condemnats de la modernitat».

20:00h. Cineclub modernista. Cine mudo en la fundación Mutua Levante.

Jueves 25 de septiembre

19:00h. Conferencia «Joaquina de Vedruna».

19:30h. Conferencia «La vida segons les diferències de gènere i l’estatus socioeconòmic».

20:00h. Cineclub modernista. Cine mudo.

Viernes 26 de septiembre

17:30h. Teatro «Tito Titot». Casa de Cultura.

19:30h. Pregón en Plaça d’Espanya.

Pasacalles modernista y bailes modernistas.

Sábado 27 de septiembre

De 10:00h a 13:00h: Recreación de un día de Mercado.

Actividades en el Mercado de 11:00h a 13:00h: Actuaciones y flashmob.

10:15h. Ceremonia de izada de banderas.

10:30h. Inauguración de la VIII Feria Modernista.

Actividades en la Glorieta: Talleres y juegos, baile de enfermeras, juegos populares, escape room temático...

11:00h. Descenso del campanario de la Iglesia de Santa María.

11:00h. Visita guiada al cementerio.

17:30h. Teatro «Tito Titot» en Casa de Cultura.

11:45h. Manifestación trabajadoras de Mistera.

13:30h. Comida solidaria.

14:00h. Picnic modernista Passeig de Cervantes.

14:30h. Comida con espectáculo en el restaurante La Hidro1910.

De 17:30 a 20:30h. Juegos infantiles. C/ Sant Llorenç.

18:30h. Baile de oficios Plaça Ramón y Cajal.

18:30h: Descenso del campanario de la Iglesia.

19:00h. Festa de carrer en placeta de Creu Roja.

20:00h. Espectáculo modernista en Teatro Salesianos

De 21:00h a 23:00h. Recreación de un fuego de campamento y velada en Plaça Ramón y Cajal.

Domingo 28 de septiembre

Excursión modernista al Molinar.

9:30h: Concentración en Plaça Ramón y Cajal.

De 10:30h a 13:30h. Inicio del recorrido y visita al interior de la cúpula del Molinar.

10:00h. Chocolatada benéfica.

Diversidad de actividades en la Glorieta.

11:30h. «XXXII Mostra de Dolçaines i Tabals d’Alcoi. Memorial Ismael Gisbert».

12:00h: Paseo en bicicleta.

12:30h. Teatro «Tito Titot» en la Casa de Cultura.

13:00h: Acto de clausura de la VIII Semana Modernista de Alcoy, homenaje a Timoteo Briet.

14:00h. Comida fin de feria en el restaurante La Hidro1910.