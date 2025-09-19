Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy

Un joven de 17 años ha perdido la vida este viernes en Alcoy en un accidente de tráfico. El siniestro se ha registrado en la CV-795 que une la localidad con Banyeres, en el término municipal alcoyano, cuando la víctima iba en una motocicleta y ha sufrido una salida de vía, sin que se haya visto implicado ningún otro vehículo, según han informado desde la Guardia Civil de Tráfico.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso de un accidente de moto se ha movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada a este menor, así como otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento, según han señalado las mismas fuentes.

El siniestro se ha registrado a las 14:17 horas en el kilómetro 2,8 de la CV-795, a la altura de la salida del túnel en dirección Alcoy. Y el motivo de la salida de vía no ha trascendido.