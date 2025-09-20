Rescate de altura en Ibi: un parapentista evacuado en helicóptero tras un accidente en la sierra de Biscoy

La tarde del viernes se saldó con un operativo de rescate en la sierra de Biscoy, en Ibi, donde un parapentista resultó herido tras una caída en plena montaña. El aviso se recibió a las 18:36 horas y, tras una compleja intervención, la operación concluyó con la evacuación del afectado.

Un rescate en una zona de difícil acceso

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Dos rescatadores, acompañados por personal sanitario del helicóptero Alfa-1, lograron llegar hasta el parapentista en un paraje de complicado acceso.

El accidente se produjo en la sierra de Biscoy y movilizó a rescatadores especializados y dos helicópteros. / INFORMACIÓN

Tras ser estabilizado sobre el terreno, el herido fue trasladado en camilla hasta el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat Valenciana, que se encargó de su evacuación aérea.

Coordinación de medios aéreos y terrestres

En la operación participaron el helicóptero Alfa-1, el equipo especializado del Grupo de Rescate del CPBA y el helicóptero Alfa-9. Según confirmó el Consorcio Provincial de Bomberos, el dispositivo concluyó con éxito y el parapentista fue entregado a los servicios sanitarios para su atención médica.