Alcoy se vuelca con la Virgen de los Lirios

Bajo un cielo parcialmente nublado y con temperaturas suaves que rondaron los 20 grados de media, los alcoyanos se congregaron este domingo para celebrar la Romería a la Font Roja, en el marco de la Festividad de la Virgen de los Lirios, declarada de Interés Turístico Provincial.

La jornada comenzó de manera temprana con la Despertà a las 6 de la mañana, marcando el inicio de una cita anual muy esperada. A las 7 horas, la Romería partió desde la Real Parroquia de San Mauro y San Francisco, con la Imagen Peregrina de la Virgen.

Este año, el inicio se retrasó quince minutos respecto a la costumbre, generando expectación entre los fieles. Durante el recorrido, se realizó un responso en el cementerio en memoria de los difuntos, y las filaes Muntanyesos y Aragoneses ofrecieron timonet a los asistentes, manteniendo viva una tradición muy querida por los alcoyanos.

Tradición

La llegada de la imagen a la Font Roja se produjo en torno a las 10:30 horas, con una solemne recepción que reunió a cientos de devotos. Posteriormente, a las 12 horas, se celebró la misa frente al Santuario, con la participación del Coro de Alcoy, que puso un especial acento emotivo al acto. La jornada continuó con la actuación de la Casa de Andalucía y una dansà popular organizada por el Grup de Danses Carrascal, que aportó un toque festivo y tradicional a la cita.

La Romería, que rememora el milagroso hallazgo de la imagen de la Virgen impresa sobre los bulbos de unos lirios silvestres el 21 de agosto de 1653, volvió a poner de manifiesto la profunda devoción y pasión de los alcoyanos por su patrona.