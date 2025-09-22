Alcoy aguarda desde 2022 a que la Generalitat construya 13 viviendas públicas sostenibles

Casi tres años bloqueada la construcción de 13 casas ecosostenibles para alquiler social en Alcoy. El Ayuntamiento ha reclamado este lunes agilidad en la construcción del edificio piloto de vivienda pública sostenible ante la "inacción" de la Generalitat.

Y es que mientras en Castellón las obras de este proyecto ya han comenzado y en València ya se ha adjudicado la construcción, el piloto de Alcoy, con licencia aprobada desde diciembre de 2022, está pendiente de licitar todavía.

El Ayuntamiento de Alcoy ha urgido este lunes a la conselleria a desbloquear la inversión para el proyecto piloto de vivienda pública sostenible situado en los solares de las calles Ambaixador Irles, 32 y Sant Jaume, 14, en el conjunto histórico protegido de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del programa impulsado en 2020 por la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, con la colaboración de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), cuando gobernaba el Botànic, con el objetivo de desarrollar edificios demostradores de construcción sostenible, innovadora y resiliente.

La Generalitat asignó el mismo proyecto a una ciudad de cada provincia, estando el de Castellón en obras y el de València ya adjudicado

Los proyectos piloto seleccionados incluyen un edificio en Castellón de la Plana, uno en Valencia y uno en Alcoy, uno por provincia. Y desde el ejecutivo de izquierdas han recordado que "Alcoy fue un referente para el Botànic en materia de vivienda, y una muestra de ello es que, junto con dos capitales como València y Castellón, fue la ciudad elegida de la provincia de Alicante".

Así, el equipo de gobierno ha destacado que "curiosamente, mientras los proyectos de Castellón ya han comenzado y el de València ya está adjudicado y preparado para su ejecución, el proyecto de Alcoy sigue esperando que el Gobierno valenciano ponga en marcha los trámites".

"Esperamos, con un punto de paciencia y mucha confianza, que el Gobierno de Mazón finalmente se decida a mover los engranajes y hacer realidad este proyecto de tanta relevancia para la ciudad, que casualmente ya está en marcha en las otras dos ciudades y aún no en Alcoy", han apuntado desde el Ayuntamiento.

Sin partida económica

En Castellón, la rehabilitación integral de un edificio de 13 viviendas ya ha comenzado, y en Valencia la construcción de un edificio de nueva planta de 18 viviendas en el barrio de Tendetes ya ha sido adjudicada, aunque todavía no se han iniciado las obras.

Este es proyecto aprobado en 2022 El proyecto piloto de Alcoy contempla la construcción de un edificio de nueva planta de cinco alturas que completará la manzana de casas existente, con una superficie construida de aproximadamente 1.398,12 m² sobre una parcela de 226 m². Destaca por la integración de sistemas constructivos sostenibles, materiales de kilómetro cero y un modelo residencial flexible e inclusivo. La ubicación en el conjunto histórico de la ciudad obliga a compatibilizar la protección patrimonial con la innovación constructiva, un reto que hace más necesario que nunca el impulso inmediato del proyecto. La redacción del proyecto de Alcoy fue adjudicado a Estudi Biga y Martí Sardà Arquitectes, con el objetivo de cumplir con los criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica establecidos por la Generalitat en el marco de los edificios demostradores. La Generalitat licitó los proyectos de Castellón y Valencia en 2023 e inició las obras en Castellón en 2024 con financiación del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” de la Unión Europea. Sin embargo, el proyecto de Alcoy, que forma parte del mismo programa, aún no ha recibido ninguna asignación presupuestaria ni ha comenzado los trámites de ejecución, dependiendo íntegramente del Gobierno Valenciano.

En cambio, el proyecto de Alcoy, que el Ayuntamiento aprobó con la concesión de la licencia de obras el 13 de diciembre de 2022, la Generalitat aún no dispone de partida presupuestaria ni ha comenzado ningún trámite de ejecución, dependiendo íntegramente del Gobierno Valenciano.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha manifestado que "conseguimos con el Botànic que Alcoy tuviera un proyecto piloto de vivienda ecosostenible, de tres ciudades, una por provincia. Alcoy fue una de las elegidas, en un proyecto pionero de gran magnitud".

Para alquiler social

Y ha recordado que "este proyecto es fundamental para la ciudad, ya que permitirá construir 13 viviendas sostenibles e innovadoras para alquiler social, con prioridad para jóvenes y personas mayores, en un contexto de despoblación y envejecimiento. Es preocupante que, mientras en Castellón las obras ya han comenzado y en València ya se ha adjudicado la construcción, Alcoy se quede atrás sin partida ni inicio de las obras".

"Este proyecto es fundamental para la ciudad, ya que permitirá construir 13 viviendas sostenibles e innovadoras para alquiler social, con prioridad para jóvenes y personas mayores, en un contexto de despoblación y envejecimiento" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Por ello ha agregado que "parece que el proyecto de Alcoy tiene que tomar paciencia, mientras que en otras ciudades los engranajes de la construcción ya están en marcha".

El alcalde ha añadido que "no estamos hablando solo de construir vivienda pública, sino de cumplir con compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digitalización, así como con los objetivos de la Agenda Urbana Española. Es imprescindible que la Generalitat posicione a Alcoy al mismo nivel que Castellón y València y haga realidad este proyecto, que supone un salto de calidad en la oferta de vivienda pública de la ciudad".

El Ayuntamiento reivindica a la Generalitat Valenciana que desbloquee los recursos necesarios y ponga en marcha "inmediatamente" el proyecto piloto de Alcoy, garantizando que la ciudad pueda beneficiarse de los mismos criterios de sostenibilidad, innovación y calidad que ya se aplican en Castellón y Valencia.

Toda la información del proyecto es pública y se puede acceder en esta web.