La mejora realizada en unos juegos infantiles de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy acaba de finalizar la reparación del pavimento de seguridad del espacio de juegos infantiles situado en el Paseo Ovidi Montllor. Esta intervención, adjudicada el pasado verano por un importe de 11.546,49 euros, se ha ejecutado en las primeras semanas de septiembre.

Desde el Consistorio se ha destacado este lunes que esta actuación "forma parte del esfuerzo municipal por mantener en condiciones óptimas los espacios públicos, especialmente aquellos destinados a la infancia".

"El mantenimiento es un punto clave para el gobierno de Alcoy. Cada año se incrementa el presupuesto destinado a conservar parques, jardines, aceras, mobiliario urbano y equipamientos infantiles. En los presupuestos de 2024-2025, por ejemplo, se acordó aumentar en 500.000 euros las partidas destinadas al mantenimiento de la ciudad, con especial atención a mejoras en zonas verdes, reparación de aceras, accesibilidad y equipamientos públicos", han recordado.

Mejoras

Desde el verano de 2024, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones para mejorar parques y zonas infantiles. Entre ellas destaca la mejora del pavimento de seguridad en cuatro parques infantiles -plaza Pintor Gisbert (Parterre), calle Músic Serrano, plaza Armando Santacreu y el parque situado entre las calles Sant Mateu y Sant Rafel- con un presupuesto de más de 32.000 euros.

"Apostamos por cuidar los parques, jardines y espacios públicos con intervenciones constantes que garanticen su seguridad y buen estado para el uso diario de la ciudadanía” Jordi Martínez — Concejal de Obras y Servicios de Alcoy

También se adjudicó la reparación de los juegos infantiles del parque “dels Tubos” en la Zona Nord por 31.999,88 euros, actuación que incluyó la reparación de los cimientos, la mejora de la estructura de los juegos multijuego “Hags” y “Mobilus”, y el tratamiento de la madera afectada.

Mantenimiento

De manera paralela, en 2025 el Ayuntamiento ha licitado el contrato para el mantenimiento de pavimentos y mobiliario urbano de las calles de la ciudad, con un presupuesto base de 1.404.906,18 euros (IVA incluido). Se trata de una actuación independiente a la reparación del Paseo Ovidi Montllor, que demuestra la importancia que se concede al cuidado de los espacios públicos en su conjunto.

La mejora del pavimento ya ha finalizado / INFORMACIÓN

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha señalado: “El mantenimiento de Alcoy es fundamental para este equipo de gobierno. Apostamos por cuidar los parques, jardines y espacios públicos con intervenciones constantes que garanticen su seguridad y buen estado para el uso diario de la ciudadanía”.

Además, ha añadido: “Escuchamos a las asociaciones vecinales y trabajamos junto a ellas, porque son quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio. Nuestro objetivo es dar respuesta a estas demandas y continuar mejorando la ciudad entre todos”.

"El Ayuntamiento de Alcoy trabaja de manera coordinada con las entidades vecinales para atender sus propuestas y necesidades. Muchas de las actuaciones de mantenimiento en parques, jardines, aceras o mobiliario urbano responden precisamente a peticiones realizadas por asociaciones de barrio, que trasladan de primera mano las prioridades de cada zona", han agregado.