Así da inicio Alcoy a la Feria Modernista
El descubrimiento del cartel,
Alcoy ha dado inicio este lunes a la Feria Modernista 2025 con el descubrimiento del cartel y una conferencia sobre la obra de Timoteo Briet, a quien está dedicada esta edición, en el Cementerio de Alcoy.
El alcalde ha descubierto por la tarde el cartel de esta celebración, que se desarrolla del 22 al 28 de diciembre. Es obra del artista alcoyano David Pastor Corbí, con la que Alcoy la bienvenida en una semana llena de actividades modernista.
El cartel, bajo el lema "el reinicio de la belleza", muestra la ventana del Círculo Industrial de Timoteo Briet, con motivos y símbolos del modernismo vienés que el arquitecto trajo a Alcoy.
Pastor, pintor e ilustrador, formado en Bellas Artes a la UPV, ha trabajado en pintura de gran formato para iglesias, ilustración y cómico, y actualmente es profesor en la Escuela Almedia de Callosa d'en Sarrià.
Y con este cartel, Alcoy se prepara para vivir los días más intensos de la Feria Modernista 2025.
Este martes las actividades seguirán con un taller de maquillaje modernista (17:00 horas) y la presentación del número XIV de la revista "Arte, Humanidades y Cultura" (19:00), aunque los platos fuertes llegarán el fin de semana.
