El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales

Marcha atrás de la restricción del vuelo de drones sobre los espacios naturales protegidos de la provincia de Alicante. Al menos por ahora. La Generalitat ha revocado la prohibición del uso de estos vehículos aéreos no tripulados (VANT) dictada por la propia administración autonómica el pasado febrero.

Y lo hace a instancias de la Delegación del Gobierno, que había recurrido la medida por invadir competencias estatales, por lo que exigía su anulación.

El dron de la Policía Local de Finestrat con el Puig Campana de fondo. / David Revenga

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han explicado a INFORMACIÓN que el departamento está en contacto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para abordar el uso de drones, después de cancelar el decreto que regulaba su uso en espacios naturales, y que prohibía su uso recreativo o particular.

Así, la Generalitat está realizando un listado de "los espacios más sensibles por peligro de incendios y protección de fauna más protegida para restringir los vuelos" y remitírselo al ministerio, que es el competente.

La Conselleria de Medio Ambiente prepara una relación de las zonas con fauna más sensible o mayor peligro de incendio para pedir a Aviación que limite allí el uso de los dispositivos

La Dirección General de Medio Natural y Animal, emitió una resolución el pasado 5 de febrero que entró en vigor el 18 de febrero con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por la que se restringía el uso de estos vehículos en las zonas naturales, tal y como informó este medio en su día.

Pero una resolución posterior fechada el 23 de abril de 2025 del mismo organismo, y que no se publicó hasta tres meses después en el DOGV, en concreto el 25 de julio, revoca la primera orden.

Requerimiento

Según se explica en la última resolución, tras regular la Generalitat el vuelo de aeronaves por control remoto sin tripulación (drones) en el ámbito de los espacios naturales protegidos, se recibió el 14 de marzo un "requerimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en el que solicitan la anulación de la citada resolución de 5 de febrero de 2025 con base en el informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, transcrito en el mencionado requerimiento".

Así está la normativa sobre drones El empleo de drones en general ya está sujeto a restricciones y necesidad de permiso, en función de su peso, altura y zona donde se pretenda volar. Y a pesar de que existen planes de uso y gestión u ordenación de los recursos naturales de espacios naturales protegidos de la ComunidadValenciana que ya limitan, restringen o prohíben expresamente en su normativa el uso de drones, existen otros muchos que no prohíben o limitan está práctica expresamente. Esto es debido a que en la fecha de aprobación de sus planes de ordenación o gestión no se tenía constancia de este tipo de actividad, pero sí que establecen incompatibilidades con actividades que alteren el paisaje, afecten a conservación/alteración de hábitats, al medio natural o a los valores ambientales. Y por ello la Generalitat impulsaba esta resolución para extender la restricción a todas las zonas naturales, en lo referente tanto a vuelos particulares como de uso recreativo.

Y es que el Gobierno central consideraba que "la resolución vulnera las competencias estatales exclusivas en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo recogidas en el artículo 149.1.20ª".

Un dron durante unas tareas de fumigación en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Por ello la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, "considerando que la competencia para la regulación del vuelo de aeronave por control remoto sin tripulación en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos (ENP), es estatal", ha procedido a revocar su resolución inicial, por lo que se hizo efectiva esta anulación el 25 de julio.

Ámbito de actuación

La medida ahora anulada afectaba a todos los parques y reservas naturales, parajes naturales municipales, paisajes protegidos y zonas húmedas catalogadas de la Comunidad Valenciana. Así, solo permitía el uso de unos dispositivos que se han popularizado mucho y que se emplean para numerosas actividades, para tareas de vigilancia, atención de emergencias y trabajos técnicos y profesionales, que requerirían de autorización previa, regulando además el uso para estos casos.

Un dron en al Font Roja de Alcoy, en una imagen de este año / Juani Ruz

La provincia de Alicante cuenta con nueve parques naturales, los de Serra Mariola, Font Roja, Marjal de Pego-Oliva, Montgó, Penyal d'Ifac, Serra Gelada, Salinas de Santa Pola, El Hondo y Lagunas de la Mata-Torrevieja, además de otros muchos espacios naturales que se incluían en la orden, como embalses o ríos incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana o parajes municipales.

Ahora, la Generalitat está analizando qué enclaves sería más necesario llevar a cabo la restricción para trasladárselo al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, par que estudie así su aplicación.

Objetivo

El objetivo que buscaba la conselleria con esta regulación era que no se alteraran los hábitats de los animales con el uso de estos elementos, dejando así los cielos reservados para las aves. Pero ahora se va a centrar el analizar las zonas con fauna más sensible o mayor peligro de incendio forestal.

Un dron en la Font Roja de Alcoy / JUANI RUZ

Por todo ello la Generalitat establecía que en el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos "no se permita el sobrevuelo, la navegación aérea, el vuelo libre en cualquiera de sus modalidades, el aeromodelismo, los vuelos de aeronaves sin tripulación por control remoto, conocidos como drones (VANT vehículos aéreos no tripulados, UVA (unmanned aerial vehicle) tanto para vuelos particulares como de uso recreativo sin distinción de cuál sea su finalidad".

Excepciones

Eso sí, incluía una serie de excepciones: "En el caso de que se necesite la navegación aeronáutica, de cualquiera de los instrumentos y modalidades anteriormente mencionados, para la realización de tareas de vigilancia, atención de emergencias, trabajos técnicos y profesionales que estuviesen debidamente justificados, podrán ser autorizados siempre que sean demandados por organismos públicos y/o profesionales, previa presentación de un documento técnico que justifique su necesidad, determine el periodo para su realización, concrete su función y finalidad como trabajo excepcional, aporte la cartografía detallada (mínimo 1/10.000) de la zona o zonas a sobrevolar; y se obtenga el informe favorable de la administración competente en la gestión de los espacios naturales protegidos que deberá justificar la no afección sobre el espacio que se actúa y, en su caso, establecerá las condiciones necesarias para su ejecución".

Zonas protegidas que estaban afectadas por la medida de la Generalitat Parques naturales La medida afectaba a los nueve parques naturales que existen en al provincia: Serra Mariola, Font Roja, Marjal de Pego-Oliva, Montgó, Penyal d’Ifac, Serra Gelada, Salinas de Santa Pola, El Hondo y Lagunas de la Mata-Torrevieja. Parajes municipales protegidos En la provincia hay 15 parajes naturales municipales protegidos, en Petrer, Elche, Castell de Castells, Xixona, Muro, Callosa de Segura, Redován, Sax, Monóvar, Torrevieja, Alcoy, Ibi, Monforte del Cid, Pilar de la Horadada y Aspe. Zonas húmedas La restricción también afectaba a las áreas incluidas dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, donde ya figuran algunos parques naturales, y hay otros espacios como las desembocaduras de los ríos Segura, Algar, Montnegre y Segura, la albufera de Gaianes o los embalses de Tibi, Elche, Relleu y Elda, entre otros. Paisajes protegidos Los paisajes protegidos en la provincia de Alicante son siete: Serra del Maigmó y Serra del Sit, Puig Campana y Ponotx, La Solana del Benicadell, Serpis, Sierra de Bernia y Ferrer, Sierra Escalona y Les Sorts.

Así, "dentro de los trabajos técnicos posibles también se incluyen aquellos de gestión de actividades agrarias o agropecuarias compatibles o las detalladas dentro de proyectos de obra de propiedades privadas, pero con proyecto/plan de vuelo. La cartografía requerida se puede obtener a partir del visor GVA (Visor Cartogràfic de la Generalitat), siendo suficiente como mínimo que aparezca el trazado de la zona a sobrevolar sobre la imagen".

Si además la actividad se desarrollaba en terrenos con la consideración de forestal, debía de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del anexo VIII del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en relación con las condiciones para el uso de motores eléctricos o de explosión pertenecientes a maquetas dirigidas por radio control y aeronaves no tripuladas operadas mediante control remoto dado que "en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, establezca el nivel 3, estos dispositivos no podrán sobrevolar o utilizarse en terreno forestal".