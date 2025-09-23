Alcoy se adhiere al Año Al-Azraq para conmemorar el 750 aniversario de su muerte

El Ayuntamiento de Alcoy se adherirá al Año Al-Azraq, la iniciativa cultural que conmemorará en 2026 el 750 aniversario de la muerte de esta figura tan estrechamente vinculada a la ciudad.

La iniciativa surge de la Coordinadora Cultural del 750 aniversario de la muerte de Al-Azraq, formada por la Associació d’Estudis de la Marina Baixa, el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, el Centre d’Estudis Contestans, el Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, el Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida y la Unió Cultural d’Amics de la Vall de Gallinera, con el objetivo de promover actividades culturales, educativas y artísticas alrededor de la figura del visir.

Con su adhesión, el Ayuntamiento de Alcoy, junto con otros ayuntamientos y entidades de las comarcas, se suma formalmente a esta conmemoración, colaborando en la difusión de las actividades y reconociendo así la importancia de poner en valor este legado histórico y cultural, según ha informado este martes el Consistorio.

"El Año Al-Azraq nos brinda la oportunidad de recordar que en nuestro ADN tenemos a Jaume I, pero también al Azul Al-Azraq" Elisa Guillem — Concejal de Cultura

Al-Azraq perdió la vida en las puertas de Alcoy en 1276, y con él se impuso la visión del vencedor que ha marcado durante siglos la narrativa histórica.

Ahora, con esta efeméride, se pretende reivindicar también la visión del perdedor, reconociendo que nuestras raíces son diversas y que la cultura musulmana forma parte inseparable de nuestra identidad colectiva.

Actividades

La programación que se desplegará a lo largo del próximo año incluirá conferencias, exposiciones, publicaciones, actividades escolares y propuestas artísticas y divulgativas, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, enriquecer la oferta cultural y turística de Alcoy y acercar esta historia a toda la población.

La concejala de Cultura, Elisa Guillem, ha subrayado que «el Año Al-Azraq nos brinda la oportunidad de recordar que en nuestro ADN tenemos a Jaume I, pero también al Azul Al-Azraq. Nuestra historia no solo está hecha de victorias, sino también de derrotas, y es importante dar voz a esa parte silenciada. Hacer memoria de Al-Azraq es reconocer que también tenemos raíces musulmanas, y que nuestra riqueza cultural proviene de la convivencia y de la diversidad».

"Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, como representación histórica de nuestra ciudad, tienen una conexión directa con la figura de Al-Azraq" Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Por su parte, el concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha destacado que «las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, como representación histórica de nuestra ciudad, tienen una conexión directa con la figura de Al-Azraq. La adhesión al Año Al-Azraq nos permite profundizar en nuestra historia compartida y enriquecer nuestra celebración festera con una perspectiva más inclusiva y plural».

Patronazgo

Además, ha añadido que «el 2026 será un año especialmente significativo para Alcoy, ya que también celebraremos el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, con la declaración de Año Jubilar por parte del Vaticano. Esta coincidencia nos ofrece una oportunidad única para fortalecer nuestra identidad colectiva y proyectar nuestra ciudad como referente cultural».

El Año Al-Azraq se desarrollará a lo largo de 2026 y el Ayuntamiento de Alcoy anunciará próximamente los detalles del programa local, que permitirá acercar esta efeméride a toda la población y convertirla en un punto de encuentro cultural e histórico de gran relevancia.