La Cámara y la Diputación impulsan una campaña para fomentar las compras en Alcoy

La Cámara de Comercio de Alcoy, con la colaboración de la Diputación de Alicante, pone en marcha una nueva edición de la campaña “3.000 razones para comprar en Alcoy”, cuyo objetivo es apoyar, dinamizar y dar visibilidad al comercio local, según han informado este martes desde la entidad cameral.

Del 1 al 20 de octubre, los clientes que realicen sus compras en los establecimientos de Alcoy obtendrán cuños en sus boletos de participación. Una vez cumplimentados con tres cuños (tres compras), podrán depositarlos en las urnas habilitadas para entrar en el sorteo de tres grandes premios en cheques de compra por valor de 500 € cada uno.

El sorteo tendrá lugar el 23 de octubre a las 21:00 horas, durante la celebración de la Nit del Comerç. Los ganadores recibirán la noticia en directo vía telefónica durante el evento y podrán canjear sus cheques de 5 €, 10 € y 20 € en los comercios participantes, hasta un máximo de 140 € por establecimiento. Estos cheques podrán utilizarse hasta el 24 de noviembre de 2025.

Además, la campaña premia la fidelidad de los consumidores: las 1.000 primeras personas mayores de edad que participen recibirán un regalo directo asegurado, presentando su DNI en la sede de la Cámara de Comercio.

Según Lucía Pascual, presidenta de Cámara Alcoy, “con esta iniciativa buscamos no solo incentivar las compras en Alcoy, sino también reforzar el papel del comercio de proximidad como motor económico y social de nuestra ciudad”.

La Cámara de Comercio de Alcoy invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta campaña, apoyar al comercio local y, de paso, optar a interesantes premios que contribuirán a revitalizar la actividad en los barrios y mercados tradicionales.