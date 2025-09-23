La reacción (inaceptable) de un denunciado por la Policía de Banyeres por la que ha acabado detenido

Se cuela en la Comisaría de Policía Local de Banyeres, raya el coche particular del agente que lo había denunciado y con una piedra de grandes dimensiones le fractura las lunas y provoca diversos daños de entidad. Y topo supuestamente como represalia por una multa.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años acusado de acceder al retén de la Policía Local y causar supuestamente daños de relevancia en el vehículo de un agente que se encontraba estacionado dentro de las dependencias oficiales, en una zona reservada, junto al de otros compañeros. Así, su reacción a la multa le va a salir mucho más cara que la propia sanción.

Días atrás, un agente de Policía Local tuvo una intervención con el presunto autor, en la que el agente lo denunció por una infracción administrativa a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil. Una multa motivada por una supuesta falta de respeto a la autoridad durante una identificación.

Una de las lunas rotas del vehículo del agente / INFORMACIÓN

Y aprovechando un momento en el que las dependencias de Policía Local estaban cerradas al público y la patrulla se hallaba prestando servicio lejos del retén, el presunto autor accedió al aparcamiento del acuartelamiento sin ser descubierto, sorteando la valla. Una vez allí, ocasionó graves daños en el vehículo del agente de la Policía Local que le había denunciado unos días antes y que ese día se encontraba de servicio, si bien estaba atendiendo una incidencia alejado del acuartelamiento.

Con una piedra de grandes dimensiones, rayó toda la carrocería, fracturó varios cristales y golpeó diversos elementos del coche, cuyos daños han sido valorados en más de 3.000 euros.

Acto de venganza

Ajeno a lo sucedido, cuando fue a coger su vehículo estacionado dentro del retén, el agente de Policía Local afectado se percató de lo ocurrido, comprobando que alguien se había ensañado con su vehículo en lo que parecía un acto de venganza, por lo que formalizó una denuncia ante la Guardia Civil.

Traslado del joven detenido por los daños causados en el coche / INFORMACIÓN

Además, se presentó otra denuncia por un allanamiento en un establecimiento público, burlando las medidas de seguridad, en un horario en el que la Comisaría de Policía Local estaba cerrada al público, y accediendo a partes de las dependencias que son de uso privado del personal en servicio.

Investigación

La Guardia Civil de Banyeres de Mariola inició una investigación por los hechos, auxiliados por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena, que se encargó de realizar las inspecciones técnico oculares tanto del coche particular del agente como de las instalaciones de Policía Local, a fin de recabar los indicios que permitieran localizar al presunto responsable. Una vez identificado, el pasado 4 de septiembre los agentes lo localizaron y detuvieron a un hombre de 27 años, vecino de Banyeres.

Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy, se ha decretado la libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio firme por su implicación en los hechos.

La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el presunto autor llevara a cabo esta acción como represalia tras haber sido denunciado por una infracción administrativa. Ahora, sin embargo, se enfrenta a la posible condena como presunto autor de dos delitos.